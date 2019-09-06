В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

© AP Photo / Jose Luis Magana Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.

Согласно документу , участие Москвы в международном клубе возможно только при соблюдении определенных условий. В частности, конгрессмен настаивает на том, что Россия "оккупировала" украинские территории и совершает "атаки на демократии во всем мире", а для участия в саммите должна отказаться от подобных действий.

"Палата представителей США призывает всех лидеров Группы семи выступить против возвращения России", — говорится в тексте.

Сайрес уверен, что Дональд Трамп идет против принятых в США законов и консенсуса международного сообщества, поддерживая возвращение России в клуб.

Кроме того, по мнению конгрессмена, действия американского лидера ослабляют переговорную позицию Вашингтона.

G7 и G8

В "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером.

В конце августа The Guardian сообщила, что Трамп поссорился с лидерами стран — участниц клуба, которые не согласились с его мнением о необходимости возвращения к G8. Американского лидера поддержал только глава правительства Италии Джузеппе Конте.