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РИА Новости

В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией

09:46 06.09.2019 (обновлено: 12:32 06.09.2019)
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
Согласно документу, участие Москвы в международном клубе возможно только при соблюдении определенных условий. В частности, конгрессмен настаивает на том, что Россия "оккупировала" украинские территории и совершает "атаки на демократии во всем мире", а для участия в саммите должна отказаться от подобных действий.

"Палата представителей США призывает всех лидеров Группы семи выступить против возвращения России", — говорится в тексте.

Сайрес уверен, что Дональд Трамп идет против принятых в США законов и консенсуса международного сообщества, поддерживая возвращение России в клуб.
Кроме того, по мнению конгрессмена, действия американского лидера ослабляют переговорную позицию Вашингтона.
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5 сентября, 12:35Восточный экономический форум
Абэ поднимал на саммите G7 вопрос восстановления "Большой восьмерки"

G7 и G8

В "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.
В 1998 году формат расширился за счет России, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит в Сочи, а собрались в Брюсселе всемером.
В конце августа The Guardian сообщила, что Трамп поссорился с лидерами стран — участниц клуба, которые не согласились с его мнением о необходимости возвращения к G8. Американского лидера поддержал только глава правительства Италии Джузеппе Конте.
В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и не исключает восстановления формата "Большой восьмерки", но это "не самоцель".
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G7Конгресс СШАРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Нечего нам там делать. Это клуб отсталых стран.
6 сентября, 11:23
Это Нея
3540003
Поржал ))) Оказывается, "большая семёрка" - это 51-й американский штат ))) А Россия скулит и просится принять )))
6 сентября, 09:53
rroyi
8290002
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