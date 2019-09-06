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РИА Новости

Президент Афганистана встретится с Трампом в Вашингтоне

09:38 06.09.2019 (обновлено: 09:51 06.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани проведет 7 сентября переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщил РИА Новости источник в администрации афганского лидера.
Как сообщил источник, Гани возглавит делегацию из 13 человек.
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4 сентября, 12:55РИА Новости
Правительство Афганистана обеспокоено проектом соглашения США с талибами
США и "Талибан" ранее согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и руководитель политофиса радикального движения "Талибан" в Дохе Мулла Барадар.
США и "Талибан" провели девять раундов переговоров в Катаре. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Правительство Афганистана в переговорах не участвует, хотя США настаивают, что афганские власти должны участвовать в окончательном урегулировании.
Военнослужащие США в Шинданде, Афганистан
24 августа, 13:12РИА Новости
Талибы и США договорились о сроках вывода иностранных войск из Афганистана
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Мохаммад Ашраф ГаниДональд ТрампАфганистанСШАВ мире
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