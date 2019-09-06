Президент Афганистана встретится с Трампом в Вашингтоне

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани проведет 7 сентября переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщил РИА Новости источник в администрации афганского лидера.
Как сообщил источник, Гани возглавит делегацию из 13 человек.
США и "Талибан" ранее согласовали проект соглашения по урегулированию из 11 пунктов, который после финализации должны будут подписать госсекретарь США Майк Помпео и руководитель политофиса радикального движения "Талибан" в Дохе Мулла Барадар.
США и "Талибан" провели девять раундов переговоров в Катаре. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны. Правительство Афганистана в переговорах не участвует, хотя США настаивают, что афганские власти должны участвовать в окончательном урегулировании.