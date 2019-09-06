В ЛНР мужчина подорвался на мине во время покоса травы

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донбассе

ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Мужчина подорвался на мине в самопровозглашенной Луганской народной республике во время покоса травы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

"В селе Терновое Краснодонского района при покосе травы, предположительно, от разрыва противопехотной мины получил минно-взрывную травму и ампутацию части левой стопы мужчина 1980 года рождения", - сообщили в МЧС.

Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.