В ЛНР мужчина подорвался на мине во время покоса травы

ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. Мужчина подорвался на мине в самопровозглашенной Луганской народной республике во время покоса травы, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
"В селе Терновое Краснодонского района при покосе травы, предположительно, от разрыва противопехотной мины получил минно-взрывную травму и ампутацию части левой стопы мужчина 1980 года рождения", - сообщили в МЧС.
Пострадавший в состоянии средней степени тяжести доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.