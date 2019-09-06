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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Мост через Лену в Якутии построят в основном за счет российских инвесторов

09:25 06.09.2019 (обновлено: 11:49 06.09.2019)
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© РИА Новости / Руслан КривобокРека Лена
Река Лена
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Река Лена. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Мост через Лену в Якутии простроят в рамках частно-концессионной инициативы, основные инвесторы будут российские, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава региона Айсен Николаев.
"Проект будет запущен в частно-концессионной инициативе. Есть достаточно крупные, очень серьезные инвесторы, которые готовы заявиться на этот проект и реализовать его в ближайшее время. В первую очередь, вокруг этого будет создаваться консорциум, в том числе с привлечением иностранных партнеров, но в первую очередь будут играть роль наши российские (инвесторы – ред.)", - сказал Николаев.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
5 сентября, 20:22Республика Саха (Якутия)
Николаев: мост через реку Лену в Якутии соединит Дальний Восток и Арктику
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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