Мост через Лену в Якутии построят в основном за счет российских инвесторов

"Проект будет запущен в частно-концессионной инициативе. Есть достаточно крупные, очень серьезные инвесторы, которые готовы заявиться на этот проект и реализовать его в ближайшее время. В первую очередь, вокруг этого будет создаваться консорциум, в том числе с привлечением иностранных партнеров, но в первую очередь будут играть роль наши российские (инвесторы – ред.)", - сказал Николаев.