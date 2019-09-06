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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки

09:24 06.09.2019
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© AFP 2019 / Anatolii StepanovУкраинский военный у поселка Зайцево в Донецкой области. Архивное фото
Украинский военный у поселка Зайцево в Донецкой области. Архивное фото
© AFP 2019 / Anatolii Stepanov
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в пятницу РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 5 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы два обстрела", - сказал представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия в направлении Золотое-5 и Лозовое.
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