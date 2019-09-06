В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ за сутки

Украинский военный у поселка Зайцево в Донецкой области. Архивное фото

ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в пятницу РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В четверг в ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских силовиков. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 5 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы два обстрела", - сказал представитель ЛНР.