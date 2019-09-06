Обмеление реки Лена может продлиться несколько лет, заявил глава Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Обмеление реки Лена, из-за которого в Якутске был объявлен режим ЧС - цикличный процесс и может продлиться несколько лет, сообщил РИА Новости глава региона Айсен Николаев.

"Обмеление реки Лена - это периодически повторяющийся цикл, раз он начался, то в течение нескольких лет на реке будут такие проблемы, прием они могут быть гораздо хуже", - сказал Николаев в рамках Восточного экономического форума.

"Могу напомнить, что в 1985 году из-за обмеления был сорван завоз грузов, и на те же алмазные карьеры Советский союз вынужден был завозить топливо самолетами военной авиации, для того чтобы дотянуть до "зимника". Это сотни тысяч тон топлива. Поэтому нельзя недооценивать это", - заявил глава региона.

По его словам, из-за проблем предприятий, связанных с завозом авиатоплива в Якутске и городском округе Жатай объявлена чрезвычайная ситуация, ведутся работы по обеспечению возможности захода судов к якутской нефтебазе.

Николаев выразил уверенность, что региону удастся решить нештатную ситуацию с завозом грузов.

"Сегодня Якутия очень зависит от состояния реки, если бы был мост через Лену в районе Якутска, то эта проблема практически исчезла бы. Основной поток грузов направляется в западные районы Якутии, и он пошел через мост", - добавил он.