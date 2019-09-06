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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Обмеление реки Лена может продлиться несколько лет, заявил глава Якутии

09:23 06.09.2019 (обновлено: 11:49 06.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Обмеление реки Лена, из-за которого в Якутске был объявлен режим ЧС - цикличный процесс и может продлиться несколько лет, сообщил РИА Новости глава региона Айсен Николаев.
"Обмеление реки Лена - это периодически повторяющийся цикл, раз он начался, то в течение нескольких лет на реке будут такие проблемы, прием они могут быть гораздо хуже", - сказал Николаев в рамках Восточного экономического форума.
"Могу напомнить, что в 1985 году из-за обмеления был сорван завоз грузов, и на те же алмазные карьеры Советский союз вынужден был завозить топливо самолетами военной авиации, для того чтобы дотянуть до "зимника". Это сотни тысяч тон топлива. Поэтому нельзя недооценивать это", - заявил глава региона.
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По его словам, из-за проблем предприятий, связанных с завозом авиатоплива в Якутске и городском округе Жатай объявлена чрезвычайная ситуация, ведутся работы по обеспечению возможности захода судов к якутской нефтебазе.
Николаев выразил уверенность, что региону удастся решить нештатную ситуацию с завозом грузов.
"Сегодня Якутия очень зависит от состояния реки, если бы был мост через Лену в районе Якутска, то эта проблема практически исчезла бы. Основной поток грузов направляется в западные районы Якутии, и он пошел через мост", - добавил он.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевВладивостокРоссияЯкутияОбщество
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