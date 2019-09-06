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РИА Новости
Восточный экономический форум

Акимов: правительство не обсуждало систему учета интернет-пользователей

09:17 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Вопрос создания единой системы учета интернет-пользователей не обсуждался в правительстве, заявил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов на полях Восточного экономического форума.
В четверг газета "Ведомости" со ссылкой на сотрудников нескольких ведомств сообщила, что сотрудники администрации президента и профильные чиновники обсуждают идею создания единой государственной системы учета просмотров контента и показов рекламы в рунете. По их словам, чиновники уже консультировались по этому вопросу с несколькими крупнейшими медиакомпаниями. Сотрудники трех медиакомпаний на условиях анонимности подтвердили газете, что участвовали в таких обсуждениях.
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"Мы не обсуждали на правительственной площадке этот вопрос, вообще. На моей точно", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос, информирован ли он о создании единой системы учета интернет-пользователей.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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