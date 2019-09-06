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РИА Новости
Восточный экономический форум

Скворцова рассказала о стимулирующих выплатах врачам за наставничество

09:16 06.09.2019 (обновлено: 11:33 06.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Врачи будут получать стимулирующие выплаты за практику наставничества для молодых медиков, это позволит поддержать опытных и заслуженных специалистов, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Ранее сообщалось, что Минздрав предлагает давать медикам без опыта работы наставников из числа врачей первой категории на три года, а также закрепить статус молодого специалиста и врача-наставника законодательно.
"За наставничество будут выделяться стимулирующие выплаты... это позволит финансово поддержать опытных и заслуженных специалистов", - сказала Скворцова в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
Она отметила, что наставников-врачей в России достаточно.
Кроме того, практика наставничества, по словам министра, позволит привлекать дополнительно более 11 тысяч специалистов в первичное звено ежегодно, потому что все выпускники будут обязаны первые два-три года, в зависимости от принятого решения, проработать в государственной системе.
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"Это хорошо как для качества подготовки специалистов, так и для устранения кадрового дефицита", - добавила Скворцова.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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