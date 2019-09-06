После обрушения здания в Подмосковье разобрали около 70 кубометров завалов

Обрушение пятиэтажного здания в Московской области в поселке Новая Шурма. 6 сентября 2019

Обрушение пятиэтажного здания в Московской области в поселке Новая Шурма. 6 сентября 2019

© Фото : МЧС России по Московской области Обрушение пятиэтажного здания в Московской области в поселке Новая Шурма. 6 сентября 2019

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Порядка 70 кубометров завалов, образовавшихся при обрушении неэксплуатируемого пятиэтажного здания в Московской области, уже разобрано с момента происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Заброшенное пятиэтажное здание обрушилось 5 сентября в Московской области в поселке Новая Шурма под Сергиевым Посадом. ЧП произошло при разборке здания рабочими. Под завалами, по данным МЧС, могут находиться три человека.

"Объем разобранных завалов составляет 70 кубических метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, угловая часть здания обрушилась до уровня первого этажа.