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РИА Новости

После обрушения здания в Подмосковье разобрали около 70 кубометров завалов

09:14 06.09.2019 (обновлено: 12:00 06.09.2019)
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© Фото : МЧС России по Московской областиОбрушение пятиэтажного здания в Московской области в поселке Новая Шурма. 6 сентября 2019
Обрушение пятиэтажного здания в Московской области в поселке Новая Шурма. 6 сентября 2019
© Фото : МЧС России по Московской области
Обрушение пятиэтажного здания в Московской области в поселке Новая Шурма. 6 сентября 2019
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Порядка 70 кубометров завалов, образовавшихся при обрушении неэксплуатируемого пятиэтажного здания в Московской области, уже разобрано с момента происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Заброшенное пятиэтажное здание обрушилось 5 сентября в Московской области в поселке Новая Шурма под Сергиевым Посадом. ЧП произошло при разборке здания рабочими. Под завалами, по данным МЧС, могут находиться три человека.
"Объем разобранных завалов составляет 70 кубических метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угловая часть здания обрушилась до уровня первого этажа.
"Аварийно-спасательные работы по поиску возможных пострадавших при обрушении стены здания продолжаются", - добавил представитель ведомства.
Обрушение пятиэтажного здания в Московской области в поселке Новая Шурма. 6 сентября 2019
5 сентября, 16:56РИА Недвижимость
Прокуроры проведут проверку после обрушения здания в Подмосковье
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МЧС РФМосковская областьПроисшествия
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