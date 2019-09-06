Скворцова рассказала об увеличении доли практики у студентов-медиков

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на V Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Доля практической подготовки студентов-медиков значительно увеличилась за последние годы, начиная с первого курса студенты отрабатывают практические навыки, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Значительно увеличилась доля практической подготовки, начиная уже с 1-2 курса и через все годы, особенно интенсивно отрабатываются практические навыки на последних курсах. 6-й курс готовит будущих выпускников для работы на должностях в первичном звене здравоохранения",- сказала Скворцова.

Она отметила, что изменяются и подходы к организации ординатуры, обучение строится по универсальному модульному принципу.

"Вводится дифференцированная длительность обучения - от одного года для наиболее общих специальностей, таких как общая терапия, но уже в стационарном звене, и до 5 лет для сложных хирургических специальностей. При чем аккредитоваться во время ординатуры можно будет несколько раз",- пояснила Скворцова.