Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T09:11Z
https://ria.ru/20190906/1558377920.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155675/32/1556753295_0:106:2936:1757_1036x0_80_0_0_c9b53d30732be1b7624c0c3c4d6ee886.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Правительство не отказывается от планов строительства моста на Сахалин

09:11 06.09.2019
408
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Правительство РФ не отказывается от планов строительства моста на Сахалин в перспективе, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер Максим Акимов.
"От перспективных проектов никто не отказывается, вопрос о такте его реализации. Это не значит, что мы должны прекратить строить планы", - ответил Акимов на вопрос, закрыт ли вопрос строительства моста на Сахалин.
Акимов пояснил, что на данный момент необходимо думать не о том, что нужно успеть построить к 2024 году, так как перечень этих проектов уже готов и их реализация не вызывает вопросов.
"Нам надо думать о том, какой задел в работе мы оставим следующему поколению инфраструктурных деятелей. Поэтому мост из повестки никуда не исчезает, этот проект в проработке. Там потихонечку РЖД ведут предпроектные работы, и здесь решения о том, что "товарищи, забудьте об этом объекте навсегда" - такого решения никто не принимал", - добавил он.
Президент РАН Александр Сергеев во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивосток
5 сентября, 15:28РИА Новости
Александр Сергеев: Сахалин может стать полигоном для передовых технологий
Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок.
Тем не менее, в конце декабря первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что строительство моста на Сахалин с материковой части России экономически невыгодно.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
800006
Обсудить 0
Восточный экономический форумМаксим АкимовСахалинВладимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Река Лена
Мост через Лену в Якутии построят в основном за счет российских инвесторов
РИА
Новости
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов поприветствовал инициативы по созданию региональных авиакомпаний
Логотип государственной компании Роснано
В "Роснано" рассказали, какие технологии наиболее популярны у инвесторов
Участники на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Россия рассчитывает на интерес Сингапура к "Арктик СПГ-2", заявил Акимов
Лента
новостей
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Акимов прокомментировал идею приватизации "Победы"
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин оценил идею создания киберполиции
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин рассчитывает на снижение ставки по ипотеке по всей стране
Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума — 2019
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Остров Шикотан
Трутнев сообщил о строительстве новых предприятий на Курилах
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
Круизный лайнер
Первый морской круиз из Владивостока может стартовать уже в 2019 году
Шарль Мишель
Преемник Туска обозначил свои взгляды на отношения ЕС с Россией и Китаем
Арктика
Программу "Дальневосточный гектар" могут применить в Арктике
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин рассказал о возможном усилении подразделений по борьбе с наркотиками
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
В Грузии признали, что туристический имидж страны подорван
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Британии лишили прав водителя, спровоцировавшего ДТП из-за паука
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
Лента новостейМолния