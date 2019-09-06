Правительство не отказывается от планов строительства моста на Сахалин

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Правительство РФ не отказывается от планов строительства моста на Сахалин в перспективе, заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума вице-премьер Максим Акимов.

"От перспективных проектов никто не отказывается, вопрос о такте его реализации. Это не значит, что мы должны прекратить строить планы", - ответил Акимов на вопрос, закрыт ли вопрос строительства моста на Сахалин.

Акимов пояснил, что на данный момент необходимо думать не о том, что нужно успеть построить к 2024 году, так как перечень этих проектов уже готов и их реализация не вызывает вопросов.

"Нам надо думать о том, какой задел в работе мы оставим следующему поколению инфраструктурных деятелей. Поэтому мост из повестки никуда не исчезает, этот проект в проработке. Там потихонечку РЖД ведут предпроектные работы, и здесь решения о том, что "товарищи, забудьте об этом объекте навсегда" - такого решения никто не принимал", - добавил он.

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не удалось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь. В июне 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность перехода для жителей Сахалина, а в сентябре указал, что реализация проекта существенным образом раскроет потенциал портов острова, но нужно понять объем перевозок.

Тем не менее, в конце декабря первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что строительство моста на Сахалин с материковой части России экономически невыгодно.