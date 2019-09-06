Путин обещал поговорить с Мединским об акции "Великое кино великой страны"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с министром культуры Владимиром Мединским о поддержке акции "Великое кино великой страны".
На встрече с представителями общественности актёр, кинорежиссёр и президент фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" Сергей Жигунов рассказал, что в рамках фестиваля была проведена акция "Великое кино великой страны", было принято решение сделать эту акцию всероссийской, но подключить к ней всех желающих не получилось. Он попросил президента поручить Минкультуры и администрации президента, чтобы они поддержали акцию.
"С Владимиром Ростиславовичем переговорю обязательно, с Мединским. Думаю, что это очень хорошее начинание. Я с ним поговорю буквально в ближайшие пару дней", - сказал президент.