Путин обещал поговорить с Мединским об акции "Великое кино великой страны"

На встрече с представителями общественности актёр, кинорежиссёр и президент фестиваля телевизионных художественных фильмов "Утро Родины" Сергей Жигунов рассказал, что в рамках фестиваля была проведена акция "Великое кино великой страны", было принято решение сделать эту акцию всероссийской, но подключить к ней всех желающих не получилось. Он попросил президента поручить Минкультуры и администрации президента, чтобы они поддержали акцию.