Глава ISRO сравнил посадку индийского аппарата на Луну с рождением ребенка

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен - РИА Новости. Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван заявил, что намеченная на субботу посадка на Луне для его страны "15 минутами ужаса", сравнив это с тем, как человек впервые берет на руки новорожденного ребенка.

Ожидается, что примерно в 01.55 утра субботы (23.25 пятницы мск) индийский посадочный модуль "Викрам" совершит посадку в районе южного полюса Луны и доставит на ее поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян". Спуск займет не более 15 минут. Вся Индия, чья космическая отрасль имеет бюджет примерно в 20 раз меньше, чем НАСА, с нетерпением ждет этого события.

"Все это можно сравнить с тем, как кто-то внезапно подошел к вам и дал подержать в руках новорожденного ребенка. Справитесь ли вы с этой задачей без поддержки других людей? Точно так же и со спускаемым аппаратом - он двигается по заданному маршруту, но его нужно опекать, словно ребенка", - прокомментировал Сиван телеканалу NDTV

Луноход проработает на поверхности спутника Земли в течение одного лунного дня (около 14 земных суток), изучая минералогический и элементный состав ее поверхности. Если получится пережить местную ночь - то и дольше. Орбитальный модуль, по задумке ISRO, проработает не менее года.

"Это крайне сложный процесс. Мы совершаем подобное впервые, и для нас это станет 15 минутами ужаса", - отметил глава индийского космического агентства.

Индия выбрала для посадки именно южный полюс Луны, поскольку научный предшественник миссии - аппарат "Чандраян-1" - обнаружил с орбиты водяной лед внутри кратеров, расположенных в этом районе. Поэтому ISRO снарядила вторую экспедицию, которая включает в себя спускаемый аппарат, для более детального изучения этих находок.