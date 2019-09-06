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РИА Новости

Глава ISRO сравнил посадку индийского аппарата на Луну с рождением ребенка

09:07 06.09.2019
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© Иллюстрация РИА Новости . ISRO, NASAМиссия "Чандраян-2"
Миссия Чандраян-2
© Иллюстрация РИА Новости . ISRO, NASA
Миссия "Чандраян-2". Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен - РИА Новости. Глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван заявил, что намеченная на субботу посадка на Луне для его страны "15 минутами ужаса", сравнив это с тем, как человек впервые берет на руки новорожденного ребенка.
Ожидается, что примерно в 01.55 утра субботы (23.25 пятницы мск) индийский посадочный модуль "Викрам" совершит посадку в районе южного полюса Луны и доставит на ее поверхность 27-килограммовый луноход "Прагьян". Спуск займет не более 15 минут. Вся Индия, чья космическая отрасль имеет бюджет примерно в 20 раз меньше, чем НАСА, с нетерпением ждет этого события.
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"Все это можно сравнить с тем, как кто-то внезапно подошел к вам и дал подержать в руках новорожденного ребенка. Справитесь ли вы с этой задачей без поддержки других людей? Точно так же и со спускаемым аппаратом - он двигается по заданному маршруту, но его нужно опекать, словно ребенка", - прокомментировал Сиван телеканалу NDTV.
Луноход проработает на поверхности спутника Земли в течение одного лунного дня (около 14 земных суток), изучая минералогический и элементный состав ее поверхности. Если получится пережить местную ночь - то и дольше. Орбитальный модуль, по задумке ISRO, проработает не менее года.
"Это крайне сложный процесс. Мы совершаем подобное впервые, и для нас это станет 15 минутами ужаса", - отметил глава индийского космического агентства.
Индия выбрала для посадки именно южный полюс Луны, поскольку научный предшественник миссии - аппарат "Чандраян-1" - обнаружил с орбиты водяной лед внутри кратеров, расположенных в этом районе. Поэтому ISRO снарядила вторую экспедицию, которая включает в себя спускаемый аппарат, для более детального изучения этих находок.
В случае успеха миссии "Чандраян-2" Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей свое присутствие на Луне.
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