Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T09:06Z
https://ria.ru/20190906/1558377663.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155837/55/1558375575_0:177:2913:1816_1036x0_80_0_0_a52f0b87158183dcbce0481800da0195.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин оценил идею создания киберполиции

09:06 06.09.2019
373
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранители должны больше внимания уделять новым способам распространения наркотиков в интернете, но не уверен, что нужно создать киберполицию.
"Не знаю, нужна ли киберполиция. МВД должно иметь в виду, что преступники используют современные способы распространения (рекламы наркотиков). В рамках существующих структур по борьбе с наркотиками мы должны будем это сделать. Я (главе МВД Владимиру) Колокольцеву обязательно об этом скажу", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в открытом уроке Направление прорыва в Ярославле
13 декабря 2018, 15:05РИА Новости
Путин назвал интернет источником больших возможностей
10000111
Обсудить 0
Восточный экономический форумВладимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал главные принципы в век цифровизации
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин рассказал о возможном усилении подразделений по борьбе с наркотиками
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
Бутылки с водкой
В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
Лента
новостей
Миссия Чандраян-2
Глава ISRO сравнил посадку индийского аппарата на Луну с рождением ребенка
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова рассказала о стимулирующих выплатах врачам за наставничество
Путин выступил за либерализацию экономических статей уголовного кодекса
Путин выступил за либерализацию экономических статей Уголовного кодекса
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин обещал поговорить с Мединским об акции "Великое кино великой страны"
Ракета-носитель Союз-2.1а на космодроме Восточный
Путин: на космодроме "Восточный" много вопросов, требующих вмешательства
Банковские карты
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Владимира Путина пригласили на Колыму мыть золото
Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
Американская певица Ники Минаж выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards. 17 мая 2015
Ники Минаж объявила о завершении карьеры
Студия телеканала NewsOne
В СЖУ назвали намерение аннулировать лицензию NewsOne цензурой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:32В Британии лишили прав водителя, спровоцировавшего ДТП из-за паука
07:23В детской поликлинике в Татарстане произошла драка в очереди к педиатру
07:07Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
06:37На Филиппинах четыре человека ранены из-за взрыва бомбы на рынке
06:32Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до 43 человек
06:31СМИ: Boeing столкнулся с проблемами во время испытаний лайнера 777X
06:10Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания"
06:08Почетной императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
05:22СМИ: Китай заявил США о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
05:15Памятник Чайковскому установят у Мариинского театра в 2020 году
04:54Немецкий политик заявил о серьезных последствиях от ответных санкций России
04:11В Лобне пенсионерка отдала 300 тысяч рублей и украшения за снятие “порчи”
03:45Исследование: банки за семь месяцев нарастили выдачу кредиток на 23%
03:41Мадуро приостановил диалог с оппозицией, обвинив в попытках продать регион
03:30Исследование: россияне стали экономнее развлекаться на выходных
03:26Ученые выявили пользу коры ольхи как природного антиоксиданта
03:20Заворотнюк сделает заявление о состоянии своего здоровья
03:19"Астраханского Хатико", ждущего хозяина на пепелище, сняли на видео
03:17Врач заявил, что не существует таблетки или эффективной диеты от ожирения
03:08Источник: следующий пуск российской ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен
Лента новостейМолния