Путин оценил идею создания киберполиции

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранители должны больше внимания уделять новым способам распространения наркотиков в интернете, но не уверен, что нужно создать киберполицию.

"Не знаю, нужна ли киберполиция. МВД должно иметь в виду, что преступники используют современные способы распространения (рекламы наркотиков). В рамках существующих структур по борьбе с наркотиками мы должны будем это сделать. Я (главе МВД Владимиру) Колокольцеву обязательно об этом скажу", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности на Восточном экономическом форуме.