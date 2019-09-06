Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Доля посещений врачей с целью профилактики выросла в России до 34%, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"За последние четыре года, с 2014 по 2018 доля посещений врача с целью профилактики среди всех посещений (а это гигантское количество - 1,2 миллиарда в год) выросла до 34%",- сказала Скворцова.

Она напомнила, что в 2019 году был изменен регламент профилактических осмотров и диспансеризации. У россиян появилась возможность проходить профосмотр ежегодно, а после 40 лет каждый год можно проходить и диспансеризацию.

"Со следующего года мы еще отдельно для людей старше 65 лет вводим дополнительные скрининги на возраст-ассоциированные патологические состояния: когнитивные нарушения, прежде всего, нарушения памяти, на субдепрессию и депрессию, на повышенную ломкость костей, на особые виды онкологических заболеваний, которые чаще возникают в пожилом возрасте",- подчеркнула министр.