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РИА Новости
Восточный экономический форум

Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики

09:04 06.09.2019 (обновлено: 11:32 06.09.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач одной из поликлиник. Архивное фото
Врач одной из поликлиник. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Врач одной из поликлиник. Архивное фото. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Доля посещений врачей с целью профилактики выросла в России до 34%, заявила в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"За последние четыре года, с 2014 по 2018 доля посещений врача с целью профилактики среди всех посещений (а это гигантское количество - 1,2 миллиарда в год) выросла до 34%",- сказала Скворцова.
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Она напомнила, что в 2019 году был изменен регламент профилактических осмотров и диспансеризации. У россиян появилась возможность проходить профосмотр ежегодно, а после 40 лет каждый год можно проходить и диспансеризацию.
"Со следующего года мы еще отдельно для людей старше 65 лет вводим дополнительные скрининги на возраст-ассоциированные патологические состояния: когнитивные нарушения, прежде всего, нарушения памяти, на субдепрессию и депрессию, на повышенную ломкость костей, на особые виды онкологических заболеваний, которые чаще возникают в пожилом возрасте",- подчеркнула министр.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Восточный экономический форумВероника СкворцоваРоссияОбщество
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