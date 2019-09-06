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РИА Новости
Культура

Ники Минаж объявила о завершении карьеры

09:00 06.09.2019 (обновлено: 11:47 06.09.2019)
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© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАмериканская певица Ники Минаж выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards. 17 мая 2015
Американская певица Ники Минаж выступает на церемонии вручения премии Billboard Music Awards. 17 мая 2015
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американская певица Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры.
"Я решила уйти со сцены и посвятить себя семье", — написала она в твиттере.
Певица добавила, что часть ее недоброжелателей "будет довольна" этим решением. Своих поклонников Минаж призвала поддерживать ее "вплоть до конца жизни".
В августе 36-летняя исполнительница заявила, что через 80 дней выйдет замуж за своего бойфренда Кеннета Петти.
Ники Минаж записала четыре полноформатных студийных альбома на лейбле американского репера Лил Уэйна Young Money. Один из них — Pink Friday — стал платиновым спустя месяц после выхода.
На счету певицы также десять номинаций на премию "Грэмми".
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