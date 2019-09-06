Ники Минаж объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американская певица Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄 — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019

"Я решила уйти со сцены и посвятить себя семье", — написала она в твиттере

Певица добавила, что часть ее недоброжелателей "будет довольна" этим решением. Своих поклонников Минаж призвала поддерживать ее "вплоть до конца жизни".

В августе 36-летняя исполнительница заявила, что через 80 дней выйдет замуж за своего бойфренда Кеннета Петти.

Ники Минаж записала четыре полноформатных студийных альбома на лейбле американского репера Лил Уэйна Young Money. Один из них — Pink Friday — стал платиновым спустя месяц после выхода.