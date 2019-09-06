Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин назвал художественным преувеличением наказание в виде нескольких лет тюрьмы за кражу двух ведер картошки, приведенное ему для сравнения с санкцией за незаконную добычу золота.

Сегодня президент встретился с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский попросил ужесточить ответственность за незаконную разработку недр. Он обратил внимание на небольшие штрафы за нелегальную добычу больших объемов золота.

В пример Басанский привел ситуацию, когда человек получает от трех до пяти лет тюрьмы "за кражу двух ведер картошки".

Путин перебил его и сказал, что "это гипербола, художественное преувеличение".

Председатель Ассоциации недропользователей отметил, что говорит образно.

"Вы тогда поясняйте", — добавил президент.

Басанский объяснил, что если человек незаконно "накопал" золота меньше чем на два миллиона рублей, он получает штраф в размере пяти тысяч рублей.