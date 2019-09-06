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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой

08:59 06.09.2019 (обновлено: 14:03 06.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. 6 сентября 2019
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин назвал художественным преувеличением наказание в виде нескольких лет тюрьмы за кражу двух ведер картошки, приведенное ему для сравнения с санкцией за незаконную добычу золота.
Сегодня президент встретился с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский попросил ужесточить ответственность за незаконную разработку недр. Он обратил внимание на небольшие штрафы за нелегальную добычу больших объемов золота.
В пример Басанский привел ситуацию, когда человек получает от трех до пяти лет тюрьмы "за кражу двух ведер картошки".
Путин перебил его и сказал, что "это гипербола, художественное преувеличение".
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
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Путин считает, что законы и акты о частной добыче золота надо доработать
Председатель Ассоциации недропользователей отметил, что говорит образно.
"Вы тогда поясняйте", — добавил президент.
Басанский объяснил, что если человек незаконно "накопал" золота меньше чем на два миллиона рублей, он получает штраф в размере пяти тысяч рублей.

"Хочешь работать — работай, но нарушил — отвечай не за пять тысяч рублей. Дисбаланс, понимаете, какой: накопал золота почти на 1,999 миллиона, рубля не хватит — пять тысяч штрафа", — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
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Восточный экономический форумДальний ВостокРоссияЭкономика
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