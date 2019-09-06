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РИА Новости

В Москве сотрудник "Пятерочки" пробил мужчине череп из-за украденной водки

08:59 06.09.2019 (обновлено: 15:04 06.09.2019)
113027
© Стоп-кадр видео очевидцаКонфликт администратора и покупателя в магазине "Пятерочка" в Москве
Конфликт администратора и покупателя в магазине Пятерочка в Москве
© Стоп-кадр видео очевидца
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На севере Москвы в супермаркете администратор зала проломил череп мужчине, пытавшемуся украсть бутылку водки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел в среду вечером в "Пятерочке" на улице Дубнинская, 36, уточнил агентству источник в правоохранительных органах.
В полицию пришла справка из больницы о состоянии потерпевшего: он впал в кому, проломлены свод и основание черепа.
МВД возбудило уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый задержан.
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12 августа, 17:03РИА Новости
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Пятерочка (сеть магазинов)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Безобразие . Нормальному человеку уже и своровать нельзя.
6 сентября, 10:39
ВВВася Васильев
386246219
Три человека работников на весь магазин, отсутствие охраны, украденное делятся на весь персонал и с без того мизерной зарплатой. Выместила злобу. Ужасно...
6 сентября, 09:13
Иван
87215714
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