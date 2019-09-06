В Москве сотрудник "Пятерочки" пробил мужчине череп из-за украденной водки

Конфликт администратора и покупателя в магазине "Пятерочка" в Москве

© Стоп-кадр видео очевидца Конфликт администратора и покупателя в магазине "Пятерочка" в Москве

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На севере Москвы в супермаркете администратор зала проломил череп мужчине, пытавшемуся украсть бутылку водки, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в среду вечером в "Пятерочке" на улице Дубнинская, 36, уточнил агентству источник в правоохранительных органах.

В полицию пришла справка из больницы о состоянии потерпевшего: он впал в кому, проломлены свод и основание черепа.