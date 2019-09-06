Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Причиной взрыва в частном доме в городе Ленинске-Кузнецком, после которого серьезно пострадала женщина, могло стать скопление метана, сообщили в пресс-службе администрации города Ленинска-Кузнецкого.
В четверг в частном доме Ленинска-Кузнецкого произошел хлопок газа, в результате которого серьезные ожоги получила женщина. Изначально сообщалось, что причиной хлопка могла стать утечка газового баллона. Однако потом власти города сообщили, что причиной могло стать и скопление метана.
"В качестве одной из версий происшествия выдвинута возможность скопления в доме метана. На основании изучения проектов ведения горных работ сделано предположение, что газ мог проникнуть из выработок пласта Дягилевский, который отрабатывала шахта "Байкаимский шахтер" в 40-х годах прошлого века", – говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра медицины катастроф, пострадавшая находится в тяжелом состоянии, как только ее состояние стабилизируют, она будет транспортирована в областной ожоговый центр.
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"В данный момент на месте происшествия работает штаб, состоящий из специалистов МЧС, администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, шахты имени С.М. Кирова. Организован постоянный мониторинг состояния атмосферы в близлежащих домах, оказывается вся необходимая помощь в ликвидации последствий происшедшего", – говорится в сообщении пресс-службы города.