Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Причиной взрыва в частном доме в городе Ленинске-Кузнецком, после которого серьезно пострадала женщина, могло стать скопление метана, сообщили в пресс-службе администрации города Ленинска-Кузнецкого.

В четверг в частном доме Ленинска-Кузнецкого произошел хлопок газа, в результате которого серьезные ожоги получила женщина. Изначально сообщалось, что причиной хлопка могла стать утечка газового баллона. Однако потом власти города сообщили, что причиной могло стать и скопление метана.

"В качестве одной из версий происшествия выдвинута возможность скопления в доме метана. На основании изучения проектов ведения горных работ сделано предположение, что газ мог проникнуть из выработок пласта Дягилевский, который отрабатывала шахта "Байкаимский шахтер" в 40-х годах прошлого века", – говорится в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра медицины катастроф, пострадавшая находится в тяжелом состоянии, как только ее состояние стабилизируют, она будет транспортирована в областной ожоговый центр.