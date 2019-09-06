Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о расширении направлений, на которые можно тратить маткапитал, в том числе на подключение к системам газоснабжения и водоотведения частных домов.

На встрече президента с представителями общественности председатель общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов предложил разрешить тратить маткапитал на обеспечение частных домов базовой инфраструктурой: газоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

"Вы знаете, я всегда очень бережно отношусь к этим деньгам, потому что это поддержка женщинам прежде всего, семьям. И у меня всегда такое опасение, что как бы их, эти деньги, у людей не растащили", – сказал президент.

Он отметил, что понимает, что все, связанное с такой инфраструктурой, является важной составляющей жизни семей. В системе ЖКХ очень много проблем, важно, чтобы "у людей не стырили эти деньги", уточнил Путин.