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РИА Новости

Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала

08:54 06.09.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил подумать о расширении направлений, на которые можно тратить маткапитал, в том числе на подключение к системам газоснабжения и водоотведения частных домов.
На встрече президента с представителями общественности председатель общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов предложил разрешить тратить маткапитал на обеспечение частных домов базовой инфраструктурой: газоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
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"Вы знаете, я всегда очень бережно отношусь к этим деньгам, потому что это поддержка женщинам прежде всего, семьям. И у меня всегда такое опасение, что как бы их, эти деньги, у людей не растащили", – сказал президент.
Он отметил, что понимает, что все, связанное с такой инфраструктурой, является важной составляющей жизни семей. В системе ЖКХ очень много проблем, важно, чтобы "у людей не стырили эти деньги", уточнил Путин.
"Давайте мы подумаем вместе, не спеша. А так в принципе, конечно, правильное направление", – сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
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