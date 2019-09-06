У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Спасатели продолжили поиски пропавшей пассажирки после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма с утра пятницы, сообщили РИА Новости в пресс службе регионального МЧС.
Прогулочный катер "Камелот" днем в четверг перевернулся в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели подняли из воды 12 пассажиров и члена экипажа, спасатели начали поиски пропавшей женщины.
"Поиски пропавшей пассажирки возобновлены с раннего утра сегодня, они ведутся на море по течению от Судака до бухты Бугас, идут работы также на побережье", - сообщили в ведомстве.
В поисковой операции задействованы 27 спасателей, три катера, всего семь единиц техники. В МЧС сообщили, что к поискам пятницу присоединятся водолазы спецотряда из Симферополя.