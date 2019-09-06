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РИА Новости

У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера

08:52 06.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на курортный поселок Коктебель
Вид на курортный поселок Коктебель
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вид на курортный поселок Коктебель. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Спасатели продолжили поиски пропавшей пассажирки после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма с утра пятницы, сообщили РИА Новости в пресс службе регионального МЧС.
Прогулочный катер "Камелот" днем в четверг перевернулся в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели подняли из воды 12 пассажиров и члена экипажа, спасатели начали поиски пропавшей женщины.
Нашивки сотрудников МЧС России
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"Поиски пропавшей пассажирки возобновлены с раннего утра сегодня, они ведутся на море по течению от Судака до бухты Бугас, идут работы также на побережье", - сообщили в ведомстве.
В поисковой операции задействованы 27 спасателей, три катера, всего семь единиц техники. В МЧС сообщили, что к поискам пятницу присоединятся водолазы спецотряда из Симферополя.
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