У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Спасатели продолжили поиски пропавшей пассажирки после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма с утра пятницы, сообщили РИА Новости в пресс службе регионального МЧС.

Прогулочный катер "Камелот" днем в четверг перевернулся в море в 200 метрах от берега в районе поселка Солнечная долина и мыса Меганом в юго-восточном Крыму. На борту катера находились 13 пассажиров и один член экипажа. Спасатели подняли из воды 12 пассажиров и члена экипажа, спасатели начали поиски пропавшей женщины.

"Поиски пропавшей пассажирки возобновлены с раннего утра сегодня, они ведутся на море по течению от Судака до бухты Бугас, идут работы также на побережье", - сообщили в ведомстве.