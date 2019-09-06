"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российский мультсериал "Маша и Медведь" выйдет в прокат в 89 кинотеатрах Великобритании и Ирландии, сообщил коммерческий директор "Анимаккорд Групп" Алексей Меркулов.

"Маша и Медведь" в 2019 году отмечает десятилетие. Мультфильм переведен на 36 языков и демонстрируется более чем в 100 странах, число его просмотров на YouTube превышает 50 миллиардов. Серия "Маша плюс каша" входит в десятку самых просматриваемых роликов видеохостинга и в Книгу рекордов Гиннеса-2019 как самый просматриваемый мультфильм.