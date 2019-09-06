Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Инвесторы после обнародования информации о готовящихся преференциях для бизнеса в Арктике выразили готовность создать там ряд новых проектов, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
"Мы должны все время искать новые проекты, новые возможности, которые тоже будут загружать Северный морской путь. Такие проекты, после того, как мы обнародовали готовящуюся систему преференций, начали появляться. Для меня это подтверждение того, что мы попали в точку с этой системой преференций. Появились новые инвестиционные проекты, которые смогут загрузить Северный морской путь примерно на 10 миллионов тонн. Они могут быть реализованы до 2024 года в результате принятия этого законопроекта. Поэтому будем делать все, чтобы довести эту работу до конца", - сказал Крутиков.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.