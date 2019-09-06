Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T08:45Z
https://ria.ru/20190906/1558376790.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155837/67/1558376756_0:0:3153:1774_1036x0_80_0_0_3455c86ecdcecfaec82f5fc28cc6d4cf.jpg
РИА Новости
Восточный экономический форум

Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития

08:45 06.09.2019
109
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Инвесторы после обнародования информации о готовящихся преференциях для бизнеса в Арктике выразили готовность создать там ряд новых проектов, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
"Мы должны все время искать новые проекты, новые возможности, которые тоже будут загружать Северный морской путь. Такие проекты, после того, как мы обнародовали готовящуюся систему преференций, начали появляться. Для меня это подтверждение того, что мы попали в точку с этой системой преференций. Появились новые инвестиционные проекты, которые смогут загрузить Северный морской путь примерно на 10 миллионов тонн. Они могут быть реализованы до 2024 года в результате принятия этого законопроекта. Поэтому будем делать все, чтобы довести эту работу до конца", - сказал Крутиков.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков
08:10Восточный экономический форум
Минвостокразвития заявил о неразвитости инфраструктуры в Арктике
200001
Обсудить 1
Восточный экономический форумАлександр КрутиковАрктикаВладивостокЭкономика
Рекомендуем
Бутылки с водкой
В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
РИА
Новости
Нефть, добытая на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
Конкурент для России: зачем Европа лоббирует иранскую нефть
Праздничные конструкции ко Дню города в Москве
Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил за либерализацию экономических статей уголовного кодекса
Лента
новостей
Вид на курортный поселок Коктебель
У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
Смертоносные игрушки для Киева. Чем США вооружают Украину
Комсомольск-на-Амуре
Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс (справа) на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
Президент РФ Владимир Путин
Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
Противники Brexit в Лондоне. 4 сентября 2019
Джонсон с позором проиграл Путину: Великобритания теряет независимость
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин заявил, что льготы по внутренним авиаперевозкам будут продолжены
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума
Токио: Курилы подождут, Арктика и нефтегаз — нет
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
Остров Шикотан
Посольство России назвало представление Японии из-за завода неприемлемым
Вид на набережную города Судака
Греческая делегация посетит Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
08:59Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине, пытавшему украсть водку
08:58Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
08:56Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
08:54Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
08:52У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
08:50"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
08:50"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
08:45Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
08:45Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
08:43Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
08:42В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
08:41Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
08:39В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
08:35Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов
08:32Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика
08:31Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн
08:30Путин поручил поддержать распространение проекта "ГосПрофи.рф" в ДФО
08:24Путин пообещал, что студенты в Приморье смогут получать хорошее образование
08:23Путин выступил за либерализацию экономических статей уголовного кодекса
Лента новостейМолния