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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке

08:45 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать на Дальнем Востоке центр обучения парусному спорту для школьников и поручил министру транспорта РФ Евгению Дитриху проработать этот вопрос.
Во время встречи президента с представителями общественности Приморского края учредитель и директор частного учреждения "Центр морской подготовки "Семь океанов" Анатолий Штанько обратился с предложением организовать для детей и подростков "школу под парусами". Предполагается, что там будет несколько судов, школьников будут учить ходить под парусом, они смогут выходить в Тихий океан.
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"Евгений Иванович (Дитрих), позанимайтесь. Что касается строительства судов, я понимаю, что это нагрузка может быть такая дополнительная, поговорим с бизнесом, который работает в регионе",- сказал на это Путин.
Он также уточнил, что нужно будет подумать про организационно-правовую форму будущего заведения.
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Восточный экономический форумВладимир ПутинПриморский крайОбщество
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