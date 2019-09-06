Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создать на Дальнем Востоке центр обучения парусному спорту для школьников и поручил министру транспорта РФ Евгению Дитриху проработать этот вопрос.

Во время встречи президента с представителями общественности Приморского края учредитель и директор частного учреждения "Центр морской подготовки "Семь океанов" Анатолий Штанько обратился с предложением организовать для детей и подростков "школу под парусами". Предполагается, что там будет несколько судов, школьников будут учить ходить под парусом, они смогут выходить в Тихий океан.

"Евгений Иванович (Дитрих), позанимайтесь. Что касается строительства судов, я понимаю, что это нагрузка может быть такая дополнительная, поговорим с бизнесом, который работает в регионе",- сказал на это Путин.