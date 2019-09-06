Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T08:39Z
https://ria.ru/20190906/1558376616.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149925/37/1499253701_0:0:1037:583_1036x0_80_0_0_d53eb3ba330ab9dfb535e1814da9fe18.jpg
РИА Новости

В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций

08:39 06.09.2019
183
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкБутылки с водкой
Бутылки с водкой
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Власти Северной Кореи пытались в обход международных санкций импортировать в страну предметы роскоши, включая более 100 тысяч бутылок российской и белорусской водки, говорится в докладе экспертов, представленном в комитет по санкциям Совета Безопасности ООН.
В документе говорится, что речь идет о двух партиях: в ноябре 2018 года было изъято 15,6 тысяч бутылок белорусской водки по цене 14, 6 доллара за бутылку, а в феврале 2019 года – 90 тысяч бутылок российской водки, которая была почти вдвое дороже (27,15 доллара).
Кроме того, Пхеньян подозревают в незаконном ввозе люксовых лимузинов Mercedes Maybach.
В феврале нидерландские СМИ сообщали, что таможня портового нидерландского города Роттердам изъяла 90 тысяч бутылок водки, предположительно предназначенных для северокорейского лидера Ким Чен Ына и командования армией КНДР. Контейнер с алкоголем был найден на судне спрятанным под корпусом самолета.
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Вчера, 15:54РИА Новости
Посол ответил на обвинения в адрес России о помощи КНДР в обходе санкций
150001
Обсудить 0
БелоруссияКНДРООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Вид на набережную города Судака
Греческая делегация посетит Крым
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин
Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
Лента
новостей
Кадр из мультфильма Маша и Медведь
"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков
Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
Ракета-носитель Союз-2.1а на космодроме Восточный
Путин: на космодроме "Восточный" много вопросов, требующих вмешательства
Водовзводная башня Московского Кремля
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
Посол Российской Федерации в КНДР Александр Мацегора
Посол ответил на обвинения в адрес России о помощи КНДР в обходе санкций
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков
Минвостокразвития заявил о неразвитости инфраструктуры в Арктике
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Староверы пригласили Путина попробовать русскую кухню в Чили
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс (справа) на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
Вид на курортный поселок Коктебель
У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
Вывеска автомобильного концерна Tesla
"Роснано" допустила продажу своей доли в Tesla
Роберт Мугабе. Архивное фото
Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:59Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
08:59Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине, пытавшему украсть водку
08:58Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
08:56Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
08:54Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
08:52У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
08:50"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
08:50"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
08:45Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
08:45Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
08:43Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
08:42В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
08:41Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
08:39В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
08:35Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов
08:32Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика
08:31Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн
08:30Путин поручил поддержать распространение проекта "ГосПрофи.рф" в ДФО
08:24Путин пообещал, что студенты в Приморье смогут получать хорошее образование
08:23Путин выступил за либерализацию экономических статей уголовного кодекса
Лента новостейМолния