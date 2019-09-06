В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Власти Северной Кореи пытались в обход международных санкций импортировать в страну предметы роскоши, включая более 100 тысяч бутылок российской и белорусской водки, говорится в докладе экспертов, представленном в комитет по санкциям Совета Безопасности ООН.

В документе говорится, что речь идет о двух партиях: в ноябре 2018 года было изъято 15,6 тысяч бутылок белорусской водки по цене 14, 6 доллара за бутылку, а в феврале 2019 года – 90 тысяч бутылок российской водки, которая была почти вдвое дороже (27,15 доллара).

Кроме того, Пхеньян подозревают в незаконном ввозе люксовых лимузинов Mercedes Maybach.