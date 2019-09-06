Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставит перед ведомствами вопрос о включении детей-инвалидов Дальнего Востока, нуждающихся в лечении в других городах, в программу субсидированных авиаперевозок.

На встрече президента с представителями общественности председатель общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов предложил включить детей-инвалидов, проживающих на территории Дальнего Востока и нуждающихся в лечении в других городах, в программу субсидированных авиаперелетов.