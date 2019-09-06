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РИА Новости

Детей-инвалидов могут включить в программу субсидированных перелетов

08:35 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставит перед ведомствами вопрос о включении детей-инвалидов Дальнего Востока, нуждающихся в лечении в других городах, в программу субсидированных авиаперевозок.
На встрече президента с представителями общественности председатель общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов предложил включить детей-инвалидов, проживающих на территории Дальнего Востока и нуждающихся в лечении в других городах, в программу субсидированных авиаперелетов.
"Я такую задачу поставлю перед соответствующими ведомствами... Надо будет посчитать, сколько это стоит, но я не думаю, что это уж такие большие деньги, поэтому детям-то надо помогать", – сказал президент.
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