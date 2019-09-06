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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика

08:32 06.09.2019 (обновлено: 08:57 06.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Ассоциация недропользователей Магаданской области пригласила президента России Владимира Путина попробовать себя в роли золотодобытчика.
Путин в пятницу проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Глава совета директоров концерна "Арбат", председатель ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский в ходе встречи пригласил президента посетить их регион.
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"Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли. Мы приглашаем вас взять и испытать старательский фарт", - сказал он.
Путин, намекая на поднятую Басанским в ходе встречи проблему незаконной добычи этого металла, в шутку поинтересовался: "Не будете обращаться в соответствующие органы?".
"Владимир Владимирович, мы с пониманием и с уважением подойдем", - ответил тот.
"Это искренняя просьба, приглашение. В 2020 году у вас, видимо, вся программа расписана, может, в 2021 году появится. Хотя мы вас рады видеть в любое время", - заверил председатель ассоциации недропользователей.
Он отметил, что последняя поездка президента в Магаданскую область была давно. От имени всех колымчан Басанский пригласил главу государства посетить регион, "посмотреть, как достойно выполняются ваши поручения".
"Я приеду", - сказал Путин.
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