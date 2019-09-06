Путина пригласили на Колыму попробовать себя в роли золотодобытчика

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Ассоциация недропользователей Магаданской области пригласила президента России Владимира Путина попробовать себя в роли золотодобытчика.

Путин в пятницу проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Глава совета директоров концерна "Арбат", председатель ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский в ходе встречи пригласил президента посетить их регион.

"Вы ходили на подводной лодке, вы летали на истребителе, но в то же время золото вы не мыли. Мы приглашаем вас взять и испытать старательский фарт", - сказал он.

Путин, намекая на поднятую Басанским в ходе встречи проблему незаконной добычи этого металла, в шутку поинтересовался: "Не будете обращаться в соответствующие органы?".

"Владимир Владимирович, мы с пониманием и с уважением подойдем", - ответил тот.

"Это искренняя просьба, приглашение. В 2020 году у вас, видимо, вся программа расписана, может, в 2021 году появится. Хотя мы вас рады видеть в любое время", - заверил председатель ассоциации недропользователей.

Он отметил, что последняя поездка президента в Магаданскую область была давно. От имени всех колымчан Басанский пригласил главу государства посетить регион, "посмотреть, как достойно выполняются ваши поручения".