Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Портал "Окно в город" организует прямую трансляцию праздничных гуляний и концертов, которые пройдут в столице в День города, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Праздничные гулянья, которые пройдут в Москве в День города, можно увидеть онлайн. Прямые трансляции главных событий 7 сентября организует портал "Окно в город". Центром торжеств станет Тверская улица — тут пройдут мероприятия, посвященные 80-летию ВДНХ", - говорится в сообщении.

Трансляция начнется в 11.50 - зрители увидят открытие праздника на ВДНХ и концерт артистов оперы у храма Христа Спасителя. Благодаря камерам городской системы видеонаблюдения можно будет также увидеть выступления музыкантов на Тверской площади и большой концерт на Поклонной горе.

Кроме того, прямая трансляция со смотровой площадки на Воробьевых горах покажет праздничный фейерверк.