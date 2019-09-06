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РИА Новости

Праздничные мероприятия в Москве в День города будут транслировать онлайн

08:31 06.09.2019
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© Предоставлено Комплексом городского хозяйства МосквыПраздничные конструкции ко Дню города в Москве
Праздничные конструкции ко Дню города в Москве
© Предоставлено Комплексом городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Портал "Окно в город" организует прямую трансляцию праздничных гуляний и концертов, которые пройдут в столице в День города, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Праздничные гулянья, которые пройдут в Москве в День города, можно увидеть онлайн. Прямые трансляции главных событий 7 сентября организует портал "Окно в город". Центром торжеств станет Тверская улица — тут пройдут мероприятия, посвященные 80-летию ВДНХ", - говорится в сообщении.
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Трансляция начнется в 11.50 - зрители увидят открытие праздника на ВДНХ и концерт артистов оперы у храма Христа Спасителя. Благодаря камерам городской системы видеонаблюдения можно будет также увидеть выступления музыкантов на Тверской площади и большой концерт на Поклонной горе.
Кроме того, прямая трансляция со смотровой площадки на Воробьевых горах покажет праздничный фейерверк.
Портал "Окно в город" регулярно транслирует важные городские события, например Новый год, парад Победы и шествие "Бессмертный полк", различные фестивали, в том числе "Круг света", велогонки и другие мероприятия.
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