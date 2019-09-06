Путин пообещал, что студенты в Приморье смогут получать хорошее образование

На встрече с представителями общественности Приморского края президенту пожаловались, что из-за высоких проходных баллов в ДВФУ выпускники Приморья не могут конкурировать с выпускниками других регионов, а обучение на бакалавриате стоит от 200 до 285 тысяч рублей за год, в магистратуре - до 390 тысяч рублей за год.

"Я согласился с теми, кто считает, что у нас количество студентов в основных наших образовательных центрах в Европейской части превышает потребность... Нужно создать условия, в том числе с помощью расширения бюджетных мест, или с помощью квотирования, либо с помощью работодателей будущих, создать условия, чтобы здесь, на месте, люди могли получить соответствующее образование, причём нужного качества и уровня. И главное, чтобы они были востребованы на рынке труда в соответствующем регионе. Мы обязательно эти решения примем", - сказал Путин.