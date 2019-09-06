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РИА Новости

Путин пообещал, что студенты в Приморье смогут получать хорошее образование

08:24 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что решения о создании условий для того, чтобы выпускники школ в Приморье могли получать качественное образование в родном регионе, будут приняты.
На встрече с представителями общественности Приморского края президенту пожаловались, что из-за высоких проходных баллов в ДВФУ выпускники Приморья не могут конкурировать с выпускниками других регионов, а обучение на бакалавриате стоит от 200 до 285 тысяч рублей за год, в магистратуре - до 390 тысяч рублей за год.
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"Я согласился с теми, кто считает, что у нас количество студентов в основных наших образовательных центрах в Европейской части превышает потребность... Нужно создать условия, в том числе с помощью расширения бюджетных мест, или с помощью квотирования, либо с помощью работодателей будущих, создать условия, чтобы здесь, на месте, люди могли получить соответствующее образование, причём нужного качества и уровня. И главное, чтобы они были востребованы на рынке труда в соответствующем регионе. Мы обязательно эти решения примем", - сказал Путин.
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Владимир ПутинПриморский крайОбщество
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