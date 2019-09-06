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РИА Новости
Восточный экономический форум

Минвостокразвития проанализировало состояние социальной сферы в Арктике

08:19 06.09.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Минвостокразвития провело оценку социальной сферы Арктики по 450 показателям, более половины из них оказались ниже среднероссийского уровня, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме замглавы министерства Александр Крутиков.
"Мы, во-первых, полностью проанализировали, что происходит в социальной сфере Арктики. Мы провели оценку порядка 450 социальных показателей по всем 31 арктической территории. Оказалось, что 250 показателей хуже среднероссийских. То есть более половины показателей, характеризующих качество жизни, ниже, чем в среднем по стране. Вместе с регионами мы посчитали, что нужно сделать, чтобы эти показатели подтянуть до среднероссийского уровня. И скажу так: в отличие от недавней ситуации Дальнего Востока для Арктики она не такая пугающая", - сказал Крутиков.
Он отметил, что пока не может озвучить цифры необходимых на исправление ситуации средств. "Надеюсь, что в течение месяца мы придем к окончательным выводам и работу по согласованию закончим - и представим комплекс мер социального развития. Подчеркну еще раз: объем ресурсов не тот, который требуется Дальнему Востоку, а значительно ниже. Будем вместе потихонечку эти ресурсы подтягивать, через национальные проекты в первую очередь", - добавил замглавы Минвостокразвития.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумАлександр КрутиковМинистерство по развитию Дальнего Востока РФАрктикаЭкономика
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