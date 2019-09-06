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РИА Новости

Греческая делегация посетит Крым

08:17 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкВид на набережную города Судака
Вид на набережную города Судака
© РИА Новости / Алексей Лебедев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Греческая делегация прибудет в Крым с официальным визитом в середине сентября, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей" Одиссей Пипия.
"Делегация из Греции прибывает 15 сентября. Цель визита - подготовка к совместному с Фондом "Одиссей" международному проекту, который предусматривает съемку серии документальных фильмов о греках Крыма и истории российско-греческих отношений", - сказал РИА Новости Пипия.
По его словам, в состав делегации войдут бывший заместитель министра обороны Греции, заместитель председателя Международной ассоциации "Друзья Крыма" Константинос Ираклис Исихос, известный историк, сценарист и режиссер Кристос Раллис и кинопродюсер Николаос Александрос Исихос.
"Эти фильмы будут демонстрироваться не только в России и Греции, но и в тех странах, где проживают греческие диаспоры. Таким образом, мы хотим напомнить о многовековой дружбе наших народов", - сказал Пипия.
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В рамках визита планируется проведение в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского международного симпозиума, научные материалы которого лягут в основу будущего сценария. Кроме того, запланирована встреча делегации с руководством парламента республики, а также посещение мест, связанных с историческим наследием греков. Визит делегации продлится до 21 сентября.
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