Греческая делегация посетит Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Греческая делегация прибудет в Крым с официальным визитом в середине сентября, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино "Одиссей" Одиссей Пипия.

"Делегация из Греции прибывает 15 сентября. Цель визита - подготовка к совместному с Фондом "Одиссей" международному проекту, который предусматривает съемку серии документальных фильмов о греках Крыма и истории российско-греческих отношений", - сказал РИА Новости Пипия.

По его словам, в состав делегации войдут бывший заместитель министра обороны Греции, заместитель председателя Международной ассоциации "Друзья Крыма" Константинос Ираклис Исихос, известный историк, сценарист и режиссер Кристос Раллис и кинопродюсер Николаос Александрос Исихос.

"Эти фильмы будут демонстрироваться не только в России и Греции, но и в тех странах, где проживают греческие диаспоры. Таким образом, мы хотим напомнить о многовековой дружбе наших народов", - сказал Пипия.