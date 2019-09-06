Путин заявил, что льготы по внутренним авиаперевозкам будут продолжены

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Необходимо поддерживать транспортную связанность страны, власти будут стараться поддерживать льготы при перелетах на Дальний Восток, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы, безусловно, должны обеспечить связанность страны, человек…, проживая в каком-то из регионов страны, не может не иметь возможности приехать в Москву, в Петербург, в любой другой регион страны... Безусловно, мы будем делать все для того, чтобы связанность страны была обеспечена, в том числе, будем поддерживать льготы по перевозкам", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума.

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Помимо программы субсидируемых тарифов, "Аэрофлот" продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов. Билет по "плоскому" тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские" тарифы, как и раньше, действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.