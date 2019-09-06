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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин заявил, что льготы по внутренним авиаперевозкам будут продолжены

08:16 06.09.2019 (обновлено: 08:36 06.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Необходимо поддерживать транспортную связанность страны, власти будут стараться поддерживать льготы при перелетах на Дальний Восток, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы, безусловно, должны обеспечить связанность страны, человек…, проживая в каком-то из регионов страны, не может не иметь возможности приехать в Москву, в Петербург, в любой другой регион страны... Безусловно, мы будем делать все для того, чтобы связанность страны была обеспечена, в том числе, будем поддерживать льготы по перевозкам", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании президиума Госсовета по вопросу О национальной программе развития Дальнего Востока
4 сентября, 17:01Восточный экономический форум
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Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Помимо программы субсидируемых тарифов, "Аэрофлот" продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов. Билет по "плоскому" тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские" тарифы, как и раньше, действуют на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
Вчера, 13:42РИА Новости
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Восточный экономический форумВладимир ПутинЭкономика
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