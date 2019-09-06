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РИА Новости

Путин призвал действовать аккуратно с медицинскими кластерами

08:13 06.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. В медицинских кластерах нельзя все делать по стандартам других стран, надо изобрести гибкий подход и действовать аккуратно, заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу во Владивостоке проходит встреча Путина с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Одна из участниц встречи, гендиректор агентства медицинского туризма "Верналь" Вера Вахонина подняла вопрос о медицинском кластере, о котором накануне говорил Путин. По ее словам, есть сложности вхождения иностранных клиник в этот кластер.
"В плане перерегистрации их лицензии, оборудования, различных систем и стандартов лечения. Мне кажется, если эти клиники будут приходить из стран, входящих в состав ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - ред.), где уровень здравоохранения очень высок, смысл перерегистрации подобного рода вхождения клиник очень сильно может затянуть процесс", - сказала она, попросив обратить внимание на эту проблему, чтобы не затягивать процесс. Также Вахонина сказала, что РФ стоит возобновить контакты с ОЭСР.
Глава государства подчеркнул, что контакты с ОЭСР у РФ не прекратились.
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"Что касается медицины, в целом подход правильный, я с вами согласен. Но есть и некоторые вещи, о которых мы не можем не думать. Вот так вот просто слепо брать и перекладывать на нашу почву все, что делается за границей, видимо, маловероятно, потому что несет в себе определенные риски качества. Стандарты разные у нас частенько, но это совсем другая сфера, то, что я сейчас в качестве примера привел", - сказал Путин.
Президент отметил, что очень хорошие стандарты качества в Европе, "замечательные, технологии новые, но у них нет таких снеговых нагрузок, как в России и как в Приморье".
"Если мы все будем делать все по их стандартам, у нас крыши рухнут. Медицина – совсем другая сфера, я прекрасно понимаю и отдаю себе в этом отчет, но есть все-таки разные подходы. У нас, например, все-таки некоторые требования выше. Тоже другую сферу возьмем, допустим, санитарный надзор – у нас требования выше, чем даже в европейских странах по отдельным видам продуктов. То же самое может касаться и лекарств, хотя есть избыточные требования и там... Надо гибкий изобрести подход", - подчеркнул глава государства.
"Разделяю в целом вашу точку зрения, хочу, чтобы вы согласились с таким подходом – нужно действовать аккуратно, потому что из соседних стран мы можем получить, я не скажу шарлатанов, но очень низкое качество обслуживания под видом каких-нибудь традиционных медицин. Нужно здесь быть очень аккуратными. Второе, вот эти кластеры, надо прямо это сказать, они не решают проблему здравоохранения страны и Приморского края и Дальнего Востока в целом", - добавил Путин.
Кроме того, президент отметил, что такими кластерами могут воспользоваться далеко не все, а только люди с определенным доходом.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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