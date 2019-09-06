Минвостокразвития заявил о неразвитости инфраструктуры в Арктике

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Применение доказавшего свою эффективность на Дальнем Востоке механизма инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов из-за неразвитости инфраструктуры в Арктике имеет для этой территории большую актуальность, сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

"Один из механизмов, который тоже доказал свою эффективность на Дальнем Востоке, и он абсолютно точно востребован в Арктике, это механизм инфраструктурной поддержки инвесторов, когда мы даем субсидию инвестору на строительство внешней инфраструктуры. Для Арктики эта проблема еще более серьезная, поэтому этот механизм мы тоже будем использовать, делать его тоже более продвинутым", - сказал Крутиков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

По его словам, система преференций, которая разрабатывается для инвесторов в Арктике, более продвинутая по сравнению с дальневосточной.

"Вместе с тем, конечно, все лучшее, что на Дальнем Востоке заработало и показало свою эффективность, надо туда взять. В первую очередь, это касается административных преференций, то есть упрощение процедур, связанное с получением земли или разрешения на строительство, с работой пунктов пропуска, с подходами к защите бизнеса от избыточного административного давления. Конечно, все эти практики мы забрали, потому что это не требует, скажем так, больших ресурсов. Это можно брать и применять сейчас", - добавил Крутиков.