Путин: о программе обустройства участков для многодетных стоит подумать

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что стоит подумать об отдельной комбинированной программе обустройства земельных участков, выделяемых многодетным семьям, в ней должны участвовать не только федеральный центр, но и регионы.

Путин в пятницу в рамках Восточного экономического форума проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Председатель приморской общественной организации "Совет многодетных родителей" Диана Романенко подняла вопрос об отсутствии транспортной и коммунальной инфраструктуры на земельных участках, которые государство выделяет многодетным семьям.

"Можно подумать об отдельной программе. Она, конечно, не может быть исключительно федеральной. Если её делать, она должна быть и федеральной, и региональной обязательно - комбинированной", - заявил Путин.

"Потому что - я ничего не хочу сказать плохого о своих коллегах-руководителях регионов, но если они не будут чувствовать своей ответственности за качество выделяемой земли, то тогда они будут раздавать все, что угодно и где угодно, в расчете на то, что федеральный бюджет должен погасить все проблемы. Но точно совершенно над этим нужно подумать", - сказал президент.

Говоря в целом о решении выделять землю многодетным семьям и возникших инфраструктурных проблемах, он упомянул о расхожем выражении: "За что боролся, на то и напоролся".

"Когда обсуждался вопрос о выделении земель, разные были у нас дискуссии на этот счёт. Многие говорили, что не нужно вообще этого делать, мне говорили. На вопрос "Почему?" как раз аргумент был простой: они не получат земли в обустроенных местах, поскольку эти обустроенные инфраструктурой места все уже разобраны строительными компаниями, а людям будут давать в основном землю там, где строительные компании не берут. И что потом людям делать?" - рассказал Путин.