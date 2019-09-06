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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин: о программе обустройства участков для многодетных стоит подумать

08:04 06.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что стоит подумать об отдельной комбинированной программе обустройства земельных участков, выделяемых многодетным семьям, в ней должны участвовать не только федеральный центр, но и регионы.
Путин в пятницу в рамках Восточного экономического форума проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Председатель приморской общественной организации "Совет многодетных родителей" Диана Романенко подняла вопрос об отсутствии транспортной и коммунальной инфраструктуры на земельных участках, которые государство выделяет многодетным семьям.
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"Можно подумать об отдельной программе. Она, конечно, не может быть исключительно федеральной. Если её делать, она должна быть и федеральной, и региональной обязательно - комбинированной", - заявил Путин.
"Потому что - я ничего не хочу сказать плохого о своих коллегах-руководителях регионов, но если они не будут чувствовать своей ответственности за качество выделяемой земли, то тогда они будут раздавать все, что угодно и где угодно, в расчете на то, что федеральный бюджет должен погасить все проблемы. Но точно совершенно над этим нужно подумать", - сказал президент.
Говоря в целом о решении выделять землю многодетным семьям и возникших инфраструктурных проблемах, он упомянул о расхожем выражении: "За что боролся, на то и напоролся".
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"Когда обсуждался вопрос о выделении земель, разные были у нас дискуссии на этот счёт. Многие говорили, что не нужно вообще этого делать, мне говорили. На вопрос "Почему?" как раз аргумент был простой: они не получат земли в обустроенных местах, поскольку эти обустроенные инфраструктурой места все уже разобраны строительными компаниями, а людям будут давать в основном землю там, где строительные компании не берут. И что потом людям делать?" - рассказал Путин.
"Были другие точки зрения по этому поводу, и они очень простые: давайте дадим хотя бы эту землю, хотя бы продадут, если не смогут обустроиться. В конечном итоге я согласился с теми, кто считал: лучше дать, чем вообще не давать. Вот сейчас возникло как раз то вживую, о чем меня предупреждали: инфраструктуры-то нет, что с этим делать", - продолжил президент.
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