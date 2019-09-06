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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин рассчитывает на снижение ставки по ипотеке по всей стране

07:59 06.09.2019 (обновлено: 09:00 06.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин обозначил цель по дальнейшему преобразованию ипотечной ставки.
Накануне сообщалось о готовности властей запустить на Дальнем Востоке спецпрограмму для молодых семей со ставкой по ипотеке 2% годовых. Старт намечен уже на этот год, мера распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье, в том числе на проект "дальневосточный гектар".

"Я очень рассчитываю на то, что по мере реализации вот этого "пилота" <...>, у нас будет падать ставка в целом по ипотеке по стране", — заявил президент на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума.

Сейчас средневзвешенный показатель по России составляет 10,24% (данные за июль).
В февральском послании Федеральному собранию Путин поручил правительству и Центробанку постепенно снижать ставку сначала до 9%, а затем до 8% и ниже. Кроме того, с 31 июля оказавшиеся в трудной жизненной ситуации россияне могут взять "ипотеченые каникулы".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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