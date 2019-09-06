Путин рассчитывает на снижение ставки по ипотеке по всей стране

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Владимир Путин обозначил цель по дальнейшему преобразованию ипотечной ставки.
Накануне сообщалось о готовности властей запустить на Дальнем Востоке спецпрограмму для молодых семей со ставкой по ипотеке 2% годовых. Старт намечен уже на этот год, мера распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье, в том числе на проект "дальневосточный гектар".
"Я очень рассчитываю на то, что по мере реализации вот этого "пилота" <...>, у нас будет падать ставка в целом по ипотеке по стране", — заявил президент на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума.
Сейчас средневзвешенный показатель по России составляет 10,24% (данные за июль).
В февральском послании Федеральному собранию Путин поручил правительству и Центробанку постепенно снижать ставку сначала до 9%, а затем до 8% и ниже. Кроме того, с 31 июля оказавшиеся в трудной жизненной ситуации россияне могут взять "ипотеченые каникулы".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.