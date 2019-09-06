Путин рассчитывает на снижение ставки по ипотеке по всей стране

"Я очень рассчитываю на то, что по мере реализации вот этого "пилота" <...>, у нас будет падать ставка в целом по ипотеке по стране", — заявил президент на встрече с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума.