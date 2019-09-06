Путин считает, что законы и акты о частной добыче золота надо доработать

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым доработать нормативные и законодательные акты о вольном приносе золота.

Путин в пятницу проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Глава совета директоров концерна "Арбат", председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский попросил усовершенствовать нормативные и законодательные акты о вольном приносе золота - пойти навстречу тем, кто хочет работать в этом направлении, но при этом ужесточить ответственность за незаконную разработку недр.

"По поводу вашего предложения - наверное, вы правы, надо это сделать. Эти люди работают там индивидуально, где компании не доходят, где это невыгодно, экономически нецелесообразно, но отвалы большие - там, я знаю, тоже эти индивидуальные старатели трудятся", - сказал в ответ Путин.

"И "хватать и не пущать", все запрещать -это неправильный путь, мы уже это проходили в своё время; это не даст возможности людям дополнительно зарабатывать, да и государство от этого ничего не выиграет. А вот навести порядок, конечно, нужно. Должна, видимо, ответственность реальная наступать за какие-то серьёзные нарушения, но нужно в то же время легализовать их деятельность, правила определённые выработать", - продолжил он.

Однако делать это нужно таким образом, чтобы это не нарушало и права компаний, и права других индивидуальных старателей, подчеркнул президент.