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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин считает, что законы и акты о частной добыче золота надо доработать

07:51 06.09.2019 (обновлено: 08:28 06.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что считает необходимым доработать нормативные и законодательные акты о вольном приносе золота.
Путин в пятницу проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Глава совета директоров концерна "Арбат", председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области Александр Басанский попросил усовершенствовать нормативные и законодательные акты о вольном приносе золота - пойти навстречу тем, кто хочет работать в этом направлении, но при этом ужесточить ответственность за незаконную разработку недр.
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"По поводу вашего предложения - наверное, вы правы, надо это сделать. Эти люди работают там индивидуально, где компании не доходят, где это невыгодно, экономически нецелесообразно, но отвалы большие - там, я знаю, тоже эти индивидуальные старатели трудятся", - сказал в ответ Путин.
"И "хватать и не пущать", все запрещать -это неправильный путь, мы уже это проходили в своё время; это не даст возможности людям дополнительно зарабатывать, да и государство от этого ничего не выиграет. А вот навести порядок, конечно, нужно. Должна, видимо, ответственность реальная наступать за какие-то серьёзные нарушения, но нужно в то же время легализовать их деятельность, правила определённые выработать", - продолжил он.
Однако делать это нужно таким образом, чтобы это не нарушало и права компаний, и права других индивидуальных старателей, подчеркнул президент.
"Если эти участки определять, то нужно определять их по глубине и по размеру, я так понимаю. Вы лучше меня в этом разбираетесь. Так, чтобы все эти параметры соответствующих участков не мешали работать другим людям. Регламентация нужна определённая, давайте поработаем, сделаем", - добавил Путин.
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