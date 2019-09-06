Программу "Дальневосточный гектар" могут применить в Арктике

"Не соглашусь, что применение в Арктике аналога дальневосточного гектара - глупость. Во-первых, в территорию Арктики входят вся Мурманская область, крупнейшие населенные пункты Архангельской области. Там что, людям дома не надо строить? Надо. Поверьте мне, даже в Ямало-Ненецком автономном округе с его непростыми природно-погодными условиями люди берут землю под строительство домов вокруг крупных населенных пунктов", - сказал Крутиков.

Он уточнил, что пока в правительстве идея распространения программы "Дальневосточный гектар" не обсуждалась. "Мне кажется, что самое важное - надо спросить у людей, которые там живут, нужна ли им такая возможность, видят они в ней для себя смысл. Если люди эту идею поддержат, почему нам бы этого не сделать? По крайней мере, вот сейчас в процессе обсуждения новой стратегии точно имеет смысл такой вопрос людям задать", - пояснил Крутиков.