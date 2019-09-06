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РИА Новости
Восточный экономический форум

Программу "Дальневосточный гектар" могут применить в Арктике

07:49 06.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Павел Львов
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Арктика. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Программа "Дальневосточный гектар" может быть распространена на арктические территории, но необходимо посоветоваться с людьми, насколько они заинтересованы в таком инструменте, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
Он считает, что механизм дальневосточного гектара был в конечном счете может быть распространен на всю Российскую Федерацию.
"Не соглашусь, что применение в Арктике аналога дальневосточного гектара - глупость. Во-первых, в территорию Арктики входят вся Мурманская область, крупнейшие населенные пункты Архангельской области. Там что, людям дома не надо строить? Надо. Поверьте мне, даже в Ямало-Ненецком автономном округе с его непростыми природно-погодными условиями люди берут землю под строительство домов вокруг крупных населенных пунктов", - сказал Крутиков.
Он уточнил, что пока в правительстве идея распространения программы "Дальневосточный гектар" не обсуждалась. "Мне кажется, что самое важное - надо спросить у людей, которые там живут, нужна ли им такая возможность, видят они в ней для себя смысл. Если люди эту идею поддержат, почему нам бы этого не сделать? По крайней мере, вот сейчас в процессе обсуждения новой стратегии точно имеет смысл такой вопрос людям задать", - пояснил Крутиков.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 августа 2019
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