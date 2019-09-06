Первый морской круиз из Владивостока может стартовать уже в 2019 году

"В этом году у нас появится возможность начать круиз прямо во Владивостоке. То есть это будет не просто "подсадка", а начало круизного маршрута. В таком случае у туристов появится дополнительная возможность прилететь во Владивосток и провести у нас какое-то время", - объяснил чиновник.