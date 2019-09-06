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РИА Новости
Туризм

Первый морской круиз из Владивостока может стартовать уже в 2019 году

08:05 06.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКруизный лайнер
Круизный лайнер
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Круизный лайнер. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Первый морской круиз с началом маршрута непосредственно во Владивостоке может состояться уже в 2019 году, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.
Он рассказал о готовности порта Владивостока принимать больше круизных судов. "При существующей инфраструктуре мы имеем возможность принимать до 50 круизных судов в год, но мы готовы ещё нарастить свои мощности", - сказал собеседник.
Шестаков отметил, что Владивосток давно работает с глобальными круизными операторами, такими как Costa, и принимает до десяти лайнеров в год.
"В этом году у нас появится возможность начать круиз прямо во Владивостоке. То есть это будет не просто "подсадка", а начало круизного маршрута. В таком случае у туристов появится дополнительная возможность прилететь во Владивосток и провести у нас какое-то время", - объяснил чиновник.
"Мы бы хотели задействовать аэропорт Владивостока как международный хаб Дальнего Востока России и перевести туда немалые потоки с корейского, китайского и японского направлений", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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