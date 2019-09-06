Первый морской круиз из Владивостока может стартовать уже в 2019 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Первый морской круиз с началом маршрута непосредственно во Владивостоке может состояться уже в 2019 году, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.
Он рассказал о готовности порта Владивостока принимать больше круизных судов. "При существующей инфраструктуре мы имеем возможность принимать до 50 круизных судов в год, но мы готовы ещё нарастить свои мощности", - сказал собеседник.
Шестаков отметил, что Владивосток давно работает с глобальными круизными операторами, такими как Costa, и принимает до десяти лайнеров в год.
"В этом году у нас появится возможность начать круиз прямо во Владивостоке. То есть это будет не просто "подсадка", а начало круизного маршрута. В таком случае у туристов появится дополнительная возможность прилететь во Владивосток и провести у нас какое-то время", - объяснил чиновник.
"Мы бы хотели задействовать аэропорт Владивостока как международный хаб Дальнего Востока России и перевести туда немалые потоки с корейского, китайского и японского направлений", - сказал он.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.