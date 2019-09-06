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РИА Новости
Восточный экономический форум

Путин пообещал разобраться с нелегальными зарубежными турфирмами в Приморье

07:45 06.09.2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с деятельностью нелегальных зарубежных туристических компаний на территории Приморского края, об этом он заявил на встрече с общественностью по вопросам развития Дальнего Востока.
Ранее на встрече председатель клуба молодых предпринимателей "Примбиз" Константин Пригородский рассказал президенту о проблеме работы нелегальных зарубежных туристических компаний на территории Приморского края. По его словам, это ведет к тому, что весь путь туриста в регионе с помощью аффилированных гидов проходит по организациям, которые принадлежат китайским компаниям, что не дает отечественным бизнесменам реализовать весь свой потенциал в этой сфере.
Пригородский также уточнил, что уже разработал с коллегами соответствующие меры и выразил готовность передать их властям.
"Так чтобы ваши предложения не затерялись - в этом главное, а все остальное я сделаю",- сказал Путин, поручив губернатору Приморья Олегу Кожемяко включиться в работу.
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Восточный экономический форумТуризмВосточный экономический форумДальний ВостокОлег КожемякоВладимир ПутинВладивостокПриморский край
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