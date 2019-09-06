Путин пообещал разобраться с нелегальными зарубежными турфирмами в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с деятельностью нелегальных зарубежных туристических компаний на территории Приморского края, об этом он заявил на встрече с общественностью по вопросам развития Дальнего Востока.

Ранее на встрече председатель клуба молодых предпринимателей "Примбиз" Константин Пригородский рассказал президенту о проблеме работы нелегальных зарубежных туристических компаний на территории Приморского края. По его словам, это ведет к тому, что весь путь туриста в регионе с помощью аффилированных гидов проходит по организациям, которые принадлежат китайским компаниям, что не дает отечественным бизнесменам реализовать весь свой потенциал в этой сфере.

Пригородский также уточнил, что уже разработал с коллегами соответствующие меры и выразил готовность передать их властям.