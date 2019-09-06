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РИА Новости

Путин раскритиковал действия контрольных органов в отношении рыболовов

07:45 06.09.2019 (обновлено: 07:55 06.09.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ненормальной ситуацию, связанную действиями контрольных органов в отношении регистрации улова российских рыболов, работающих вне территориальных вод.
"Это ситуация абсолютно ненормальная, ее надо исправлять", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности.
Так президент ответил гендиректору компании " Доброфлот" Александру Ефремову, который рассказал о трудностях регистрации рыбы, выловленной за пределами исключительной экономической зоны РФ. Ефремов рассказал о том, как четыре года назад его компания совместно с японскими рыбаками реализовала проект по перегрузке сырья рыбы на российскую плавбазу в тысяче километров от берега. В итоге улов был расценен российскими контрольными органами как контрабанда, были возбуждены уголовные дела. Сейчас "Доброфлоту" приходится регистрировать такой улов как продукцию иностранного производства.
Президент также пообещал дать поручение таможне и Минсельхозу заняться этой проблемой.
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12 июля 2016, 04:27РИА Новости
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