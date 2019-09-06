Путин раскритиковал действия контрольных органов в отношении рыболовов

"Это ситуация абсолютно ненормальная, ее надо исправлять", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности.

Так президент ответил гендиректору компании " Доброфлот" Александру Ефремову, который рассказал о трудностях регистрации рыбы, выловленной за пределами исключительной экономической зоны РФ. Ефремов рассказал о том, как четыре года назад его компания совместно с японскими рыбаками реализовала проект по перегрузке сырья рыбы на российскую плавбазу в тысяче километров от берега. В итоге улов был расценен российскими контрольными органами как контрабанда, были возбуждены уголовные дела. Сейчас "Доброфлоту" приходится регистрировать такой улов как продукцию иностранного производства.