Путин раскритиковал действия контрольных органов в отношении рыболовов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал ненормальной ситуацию, связанную действиями контрольных органов в отношении регистрации улова российских рыболов, работающих вне территориальных вод.
"Это ситуация абсолютно ненормальная, ее надо исправлять", - сказал он в ходе встречи с представителями общественности.
Так президент ответил гендиректору компании " Доброфлот" Александру Ефремову, который рассказал о трудностях регистрации рыбы, выловленной за пределами исключительной экономической зоны РФ. Ефремов рассказал о том, как четыре года назад его компания совместно с японскими рыбаками реализовала проект по перегрузке сырья рыбы на российскую плавбазу в тысяче километров от берега. В итоге улов был расценен российскими контрольными органами как контрабанда, были возбуждены уголовные дела. Сейчас "Доброфлоту" приходится регистрировать такой улов как продукцию иностранного производства.
Президент также пообещал дать поручение таможне и Минсельхозу заняться этой проблемой.
12 июля 2016, 04:27РИА НовостиЯпония получит квоты на вылов рыбы в обмен на инвестиции в отрасль в ДФОСогласно закону, предприниматель получает квоту на право вылова рыбы, если принимает на себя обязательства построить рыбоперерабатывающие мощности на Дальнем Востоке России, либо приобретает суда, которые построены в России.