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РИА Новости
Восточный экономический форум

Минвостокразвития изучает альтернативную схему работы фонда ОМС в Арктике

07:44 06.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика
© РИА Новости / Павел Львов
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Арктика. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Минвостокразвития готовит альтернативную схему финансирования фондом ОМС больниц и фельдшерско-акушерских пунктов в арктических регионах, чтобы повысить уровень медицинских услуг, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме замглавы министерства Александр Крутиков.
"Премьер-министр дал поручение, но пока в формате проработки, потому что все надо обсчитать. Смотрите, сегодня фонд обязательного медицинского страхования выделяет деньги больницам, поликлиникам, ФАПам за пролеченного больного, за посещение. Что получается? Возьмем ФАП в каком-нибудь якутском улусе с населением до тысячи человек. И, к примеру, в этот ФАП обращается в месяц 10 человек. Конечно, там есть некоторые повышающие коэффициенты, но этого недостаточно, чтобы содержать этот ФАП в состоянии, пригодном для того, чтобы оказывать первичную медицинскую помощь профессионально, в полном объеме, с хорошим техническим оборудованием", - сказал Крутиков.
По его словам, необходимо изменить принцип финансирования медицины в Арктике. "Надо уйти от подушевого финансирования и вернуть, как это было, содержание учреждения по смете. Только так мы сможем обеспечить доступность качественной медицинской помощи в удаленных территориях. Для Дальнего Востока и Арктики тема крайне острая. Мы посчитали, у нас есть оценки соответствующие, будем докладывать их главе правительства, президенту страны для принятия окончательного решения", - добавил замглавы Минвосторазвития.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.
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Восточный экономический форумАлександр КрутиковВосточный экономический форумОМСДальний ВостокВладивостокРоссияОбщество
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