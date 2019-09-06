Староверы пригласили Путина попробовать русскую кухню в Чили

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Старообрядческая семья пригласила президента РФ Владимира Путина попробовать русскую кухню у них во время визита в Чили, президент отметил, что будет рад, если это ему удастся.
На встрече президента с представителями общественности во Владивостоке Агрипина Ануфриев-Егорофф рассказала, что её предки вынуждены были покинуть Дальний Восток в середине прошлого века, переехав в Бразилию. Там она родилась и прожила всю жизнь, а в декабре прошлого года решила вернуться в Россию с сыном, приняла присягу и получила гражданство.
"Мы живём, для нас это все очень далеко, Россия как бы сказка, но все равно. Например, на прошлой неделе я говорила с тётей из Чили. Она знает, что вы туда скоро приезжаете, сказала: передай привет, пусть приезжает на русскую кухню", – сказала женщина.
"Не знаю, удастся ли мне в Чили попробовать русскую кухню, но, если случится, я буду очень рад", - отметил президент.