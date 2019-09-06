Староверы пригласили Путина попробовать русскую кухню в Чили

"Мы живём, для нас это все очень далеко, Россия как бы сказка, но все равно. Например, на прошлой неделе я говорила с тётей из Чили. Она знает, что вы туда скоро приезжаете, сказала: передай привет, пусть приезжает на русскую кухню", – сказала женщина.