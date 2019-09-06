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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Староверы пригласили Путина попробовать русскую кухню в Чили

07:31 06.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании V Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Старообрядческая семья пригласила президента РФ Владимира Путина попробовать русскую кухню у них во время визита в Чили, президент отметил, что будет рад, если это ему удастся.
На встрече президента с представителями общественности во Владивостоке Агрипина Ануфриев-Егорофф рассказала, что её предки вынуждены были покинуть Дальний Восток в середине прошлого века, переехав в Бразилию. Там она родилась и прожила всю жизнь, а в декабре прошлого года решила вернуться в Россию с сыном, приняла присягу и получила гражданство.
"Мы живём, для нас это все очень далеко, Россия как бы сказка, но все равно. Например, на прошлой неделе я говорила с тётей из Чили. Она знает, что вы туда скоро приезжаете, сказала: передай привет, пусть приезжает на русскую кухню", – сказала женщина.
"Не знаю, удастся ли мне в Чили попробовать русскую кухню, но, если случится, я буду очень рад", - отметил президент.
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