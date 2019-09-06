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РИА Новости

Посольство России назвало представление Японии из-за завода неприемлемым

07:25 06.09.2019 (обновлено: 07:47 06.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкОстров Шикотан
Остров Шикотан
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Остров Шикотан. Архивное фото
ТОКИО, 6 сен – РИА Новости. Посольство России в Японии считает представление японской стороны в связи с открытием завода на курильском острове Шикотан неприемлемым, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
Накануне Владимир Путин на полях Восточного экономического форума дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на Шикотане. В Токио заявили, что сделают представление Москве.

"Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Соответственно, российская сторона вправе предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий", — сказали в дипмиссии.

Как отметили в посольстве, подобные действия Токио не способствуют созданию благоприятной атмосферы вокруг диалога по мирному договору.
Российские дипломаты подчеркнули, что укреплению отношений поможет совместная работа по выполнению договоренностей, достигнутых властями обеих стран, а не представления.
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Ситуация с островами

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.
В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча глав России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.
При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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ЯпонияВосточный экономический форумМИД Японии‎Владимир ПутинРоссияВ мире
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