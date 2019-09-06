Посольство России назвало представление Японии из-за завода неприемлемым

ТОКИО, 6 сен – РИА Новости. Посольство России в Японии считает представление японской стороны в связи с открытием завода на курильском острове Шикотан неприемлемым, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

Накануне Владимир Путин на полях Восточного экономического форума дал символический старт работе крупнейшего в стране рыбоперерабатывающего завода на Шикотане. В Токио заявили , что сделают представление Москве.

"Южные Курильские острова принадлежат России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Соответственно, российская сторона вправе предпринимать любые меры по социальному развитию своих территорий", — сказали в дипмиссии.

Как отметили в посольстве, подобные действия Токио не способствуют созданию благоприятной атмосферы вокруг диалога по мирному договору.

Российские дипломаты подчеркнули, что укреплению отношений поможет совместная работа по выполнению договоренностей, достигнутых властями обеих стран, а не представления.

Ситуация с островами

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели и мирный договор страны так и не подписали.

В ноябре прошлого года в Сингапуре прошла встреча глав России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. Тогда японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе декларации 1956 года.