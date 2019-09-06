Четырехлетний мальчик ушел один из дома и пропал в красноярской тайге

"Она оставила двух старших детей играть в ограде, а сама зашла в дом и отвлеклась на малышей. Кода спустя примерно полчаса женщина вышла на улицу, то не смогла найти 4-летнего сына, а его трехлетний брат, как смог, объяснил, что он открыл калитку и ушел в расположенный неподалеку лес. В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно принадлежащие ребенку", - сообщили в следствии.