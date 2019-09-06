Четырехлетний мальчик ушел один из дома и пропал в красноярской тайге

КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Поисковые отряды, полиция и кинологи ищут в тайге в Ирбейском районе Красноярского края четырехлетнего мальчика, пропавшего в четверг со двора своего дома, пока мать отвлеклась на младших детей, сообщили журналистам в ГСУСК региона.
По данным СК, инцидент произошел вечером в деревне Березовка. По предварительной версии, вечером отец мальчика ушел в лес за грибами. Дома с четырьмя детьми осталась жена. Старшему из детей - четыре года.
"Она оставила двух старших детей играть в ограде, а сама зашла в дом и отвлеклась на малышей. Кода спустя примерно полчаса женщина вышла на улицу, то не смогла найти 4-летнего сына, а его трехлетний брат, как смог, объяснил, что он открыл калитку и ушел в расположенный неподалеку лес. В ходе поисковых мероприятий примерно в полутора километрах от дома были обнаружены следы обуви, предположительно принадлежащие ребенку", - сообщили в следствии.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).
По данным следователей, соседи характеризуют "и мать и отца только с положительной стороны, как заботливых и любящих родителей, в полной мере занимающихся воспитанием своих детей".
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа под руководством следователей-криминалистов центрального аппарата СК России. В поисковых мероприятиях принимают участие более 250 человек.
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