Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-06T07:05Z
https://ria.ru/20190906/1558374849.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150975/46/1509754648_0:75:2000:1200_1036x0_80_0_0_0f810a866a78ec548ca450cbf434ecca.jpg
РИА Новости

Австралийка родила ребенка, находясь в коме

06:52 06.09.2019 (обновлено: 07:05 06.09.2019)
2040
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкНоворожденная
Новорожденная
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Новорожденная. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Жительница австралийского штата Квинсленд родила здорового младенца, находясь в коме. Об этом сообщает News.com.au.
У 25-летней Кейтлин Стаббс диагностировали артериовенозную мальформацию и направили на лучевую терапию. Вскоре она забеременела и отказалась от лечения из-за риска навредить плоду. Двадцать третьего июля, на восьмом месяце беременности (32 неделя), у женщины случился аневризм сосуда головного мозга, и она впала в кому. В ночь на 24 июля медики экстренно провели пациентке кесарево сечение.
Новорожденная, которой дали имя Куинн, провела первые три недели своей жизни в отделении интенсивной терапии. Сейчас о девочке, которой полтора месяца, заботится отец. Ее мама находится в больнице, врачи говорят, что ей предстоит длительное восстановление. Сейчас она страдает от потери памяти и периодически забывает о том, что у нее есть ребенок.
Ранее стало известно, что жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек.
Эрраматти Мангаямма и ее 80-летний муж Рая Рао поженились в 1962 году. На протяжении последних 57 лет пара безуспешно пыталось завести ребенка. Однако благодаря процедуре искусственного оплодотворения 74-летняя женщина смогла забеременеть в январе текущего года
1613520
Обсудить 0
АвстралияВ мире
Рекомендуем
Восход солнца на реке Волге в Тверской области
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
РИА
Новости
Торжественная церемония по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
В перинатальном центре
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Тайга
Заблудившийся в Приморье подросток рассказал, как выжил в тайге
Лента
новостей
Банковские карты
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Космический аппарат Ямал-601
В Пентагоне назвали Россию угрозой для космического потенциала США
Остров Шикотан
Посольство России назвало представление Японии из-за завода неприемлемым
Актер Александр Семчев
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Озеро Лох-Несс
Найдено объяснение феномену Лох-Несского чудовища
Тюрьма Pentonville в Лондоне. Построена 176 лет назад
Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф
Греф призвал отменить школьные экзамены
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков
Звезды "Уральских пельменей" объявили о последнем туре после раскола
Кавказ
Ростовский ученый открыл три новых вида животных на Кавказе
Атомный ледокол Ямал
Приплыли: Запад пытается заблокировать Северный морской путь
Автомобиль Следственного комитета РФ
Четырехлетний мальчик ушел один из дома и пропал в красноярской тайге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09На Украине 19 человек попали в больницу из-за отравления полуфабрикатами
09:09Токаев призвал развивать многопартийность в Казахстане
09:07Глава ISRO сравнил посадку индийского аппарата на Луну с рождением ребенка
09:06Путин оценил идею создания киберполиции
09:04Россияне стали чаще посещать врачей с целью профилактики
09:00Ники Минаж объявила о завершении карьеры
08:59Путин назвал уголовное наказание за кражу двух ведер картошки гиперболой
08:59Работник "Пятерочки" в Москве пробил череп мужчине из-за украденной водки
08:58Власти назвали возможную причину взрыва в жилом доме в Кузбассе
08:56Отдельная оплата диспансеризации улучшила ее качество, считает Скворцова
08:54Путин предложил обдумать о расширении направлений использования маткапитала
08:52У берегов Крыма возобновили поиски пассажирки с затонувшего катера
08:50"Машу и Медведя" покажут в кинотеатрах Великобритании и Ирландии
08:50"Роснано" рассматривает возможность создания новых фондов
08:45Инвесторы хотят создать в Арктике ряд проектов, заявили в Минвостокразвития
08:45Путин поддержал идею создания детской парусной школы на Дальнем Востоке
08:43Комсомольск-на-Амуре готовится к тайфуну
08:42В ДНР обвинили силовиков в минометном обстреле
08:41Женщины чаще готовы переплачивать за качество, выяснили в Роскачестве
08:39В ООН заподозрили КНДР в импорте российской водки в обход санкций
Лента новостейМолния