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РИА Новости

США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик B-52

07:04 06.09.2019
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© Фото : Штаб обороны ЭстонииАмериканский самолет B-52
Американский самолет B-52
© Фото : Штаб обороны Эстонии
Американский самолет B-52. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. США перебросили в Великобританию стратегический бомбардировщик Boeing B-52 для участия в учениях. Об этом сообщается на сайте командования вооруженных сил США в Европе и Африке.
Самолет из состава 307-го бомбардировочного крыла ВВС США вылетел с военной базы Барксдейл в штате Луизиана. Бомбардировщик примет участие в маневрах Ample Strike 19, Cobra Warrior и авиашоу "Дни НАТО".
В конце августа Соединенные Штаты перебросили в Великобританию два стратегических бомбардировщика-"невидимки" B-2 Spirit. Самолеты прибыли в зону ответственности Европейского командования вооруженных сил США (EUCOM) для интеграции на потенциальном театре военных действий и летных тренировок.
B-52 производился в период с 1952 по 1962 год и создавался как стратегический бомбардировщик, способный доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР. На сегодняшний день он остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС.
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