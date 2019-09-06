ГП не будет подавать апелляцию по делу родителей, взявших ребенка на митинг

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Генпрокуратура не будет оспаривать решение суда не лишать родительских прав семью Дмитрия и Ольги Проказовых, которые пришли на несанкционированную акцию в Москве 27 июля с малолетним сыном, сообщил РИА Новости в рамках ВЭФ представитель ГП РФ Александр Куренной.

"Решения суда Генеральная прокуратура не оспаривает, и подавать апелляцию на это решение органы прокуратуры не намерены", - сказал Куренной.

В понедельник Лефортовский суд Москвы отказал в удовлетворении иска столичной прокуратуры о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированную акцию 27 июля с малолетним сыном. Ранее Никулинский суд столицы отказал прокуратуре в лишении родительских прав Елены и Петра Хомских, также пришедших на несанкционированный митинг 3 августа вместе с малолетними детьми.

В ходе митинга родители, по заявлению прокуратуры, передали ребенка другому человеку, что "подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда". В прокуратуре сочли, что "супруги, эксплуатируя ребенка, злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына".

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, чей аппарат просил прокуратуру отозвать иск, сообщала, что Генпрокуратура проверяла обоснованность обращения о лишении Проказовых родительских прав.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.