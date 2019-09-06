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РИА Новости

Меркель перед переговорами с премьером КНР сидя прослушала гимны двух стран

06:10 06.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАнгела Меркель
Ангела Меркель
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ангела Меркель. Архивное фото
ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости. Находящаяся с визитом в Китае канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на официальной церемонии приветствия в пятницу сидя прослушали государственный гимн Германии, когда заиграл китайский гимн, Ли Кэцян встал, сообщает корреспондент РИА Новости.
Официальная церемония приветствия традиционно прошла в самом центре Пекина - на площади перед Домом народных собраний при жаре почти в 30 градусов. Ангела Меркель приехала на церемонию в кортеже знаменитых автомобилей для высшего ранга китайских чиновников "Хунци", на площади ее встретили Ли Кэцян.
Особое внимание журналисты обратили на состояние здоровья канцлера, но по её виду было понятно, что в Пекине она чувствует себя хорошо.
Главы правительств двух стран по традиции поприветствовали немецкую и китайскую делегации, после чего бодрым шагом обошли по красным ковровым дорожкам строй почётного караула и военный оркестр.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Канцелярии в Берлине, Германия. 21 августа 2019
21 августа, 20:01РИА Новости
Меркель и Джонсон сидя слушали гимны перед переговорами
Меркель все время улыбалась и увлечённо слушала своего китайского коллегу, который активно жестикулируя, возможно, рассказывал ей о погоде и о подготовке к предстоящему через месяц параду, судя по тому, что указывал он то на небо, то на выстроенные возле Дома народных собраний декорации.
Посреди площади установлен специальный пьедестал, где лидеры государств и главы правительств в ходе торжественных церемоний обычно стоя прослушивают гимны, однако в пятницу на нем поставили два деревянных стула, сидя на которых Меркель и Ли Кэцян прослушали сначала гимн ФРГ, после чего Ли Кэцян встал и прослушал китайский гимн стоя.
После торжественной церемонии главы правительств двух стран направились на переговоры, они также встретятся с бизнес кругами и поприсутствуют на церемонии подписания ряда двусторонних документов.
С июня Меркель пережила несколько публичных приступов сильной дрожи, официально утверждалось, что канцлер чувствует себя хорошо. В ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию в последние месяцы канцлер, впервые в истории Германии, слушала государственный гимн, сидя на стуле.
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Молдовы Майя Санду во время церемонии встречи в Канцелярии в Берлине, Германия. 16 июля 2019
16 июля, 17:20РИА Новости
Самочувствие Меркель могло помешать ей слушать гимн стоя, считает эксперт
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Ангела МеркельГерманияКитайВ мире
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