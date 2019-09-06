Меркель перед переговорами с премьером КНР сидя прослушала гимны двух стран

ПЕКИН, 6 сен - РИА Новости. Находящаяся с визитом в Китае канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на официальной церемонии приветствия в пятницу сидя прослушали государственный гимн Германии, когда заиграл китайский гимн, Ли Кэцян встал, сообщает корреспондент РИА Новости.

Официальная церемония приветствия традиционно прошла в самом центре Пекина - на площади перед Домом народных собраний при жаре почти в 30 градусов. Ангела Меркель приехала на церемонию в кортеже знаменитых автомобилей для высшего ранга китайских чиновников "Хунци", на площади ее встретили Ли Кэцян.

Особое внимание журналисты обратили на состояние здоровья канцлера, но по её виду было понятно, что в Пекине она чувствует себя хорошо.

Главы правительств двух стран по традиции поприветствовали немецкую и китайскую делегации, после чего бодрым шагом обошли по красным ковровым дорожкам строй почётного караула и военный оркестр.

Меркель все время улыбалась и увлечённо слушала своего китайского коллегу, который активно жестикулируя, возможно, рассказывал ей о погоде и о подготовке к предстоящему через месяц параду, судя по тому, что указывал он то на небо, то на выстроенные возле Дома народных собраний декорации.

Посреди площади установлен специальный пьедестал, где лидеры государств и главы правительств в ходе торжественных церемоний обычно стоя прослушивают гимны, однако в пятницу на нем поставили два деревянных стула, сидя на которых Меркель и Ли Кэцян прослушали сначала гимн ФРГ, после чего Ли Кэцян встал и прослушал китайский гимн стоя.

После торжественной церемонии главы правительств двух стран направились на переговоры, они также встретятся с бизнес кругами и поприсутствуют на церемонии подписания ряда двусторонних документов.