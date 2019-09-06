Эксперт: санкции США способствуют притоку инвестиций в российские стартапы

"Время очень хорошее политически для нас. Так сложилось, что с одной стороны – санкции США, и китайские инвесторы перестают инвестировать так активно в американские стартапы, как это было, и среди наших партнеров – президент Ассоциации бизнес-ангелов Китая, который был признан самым эффективным инвестором Силиконовой долины США. Около 500 членов в этой ассоциации", - сказала она.

"Предварительно с ними разговаривали, они ждут от нас конкретики и первые проекты, которые они могут посмотреть для того, чтобы войти в число тех фондов, которые осматривают российские проекты. Мы должны стать такой системой сбора талантов, но с важным замечанием, чтобы это не была ни в коем случае утечка мозгов, чтобы мы наоборот получали синергетический эффект от того, что большой китайский рынок получает технологии, зарабатывают и наша сторона, и китайская", - отметила Пронькина.