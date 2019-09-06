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РИА Новости
Восточный экономический форум

Эксперт: санкции США способствуют притоку инвестиций в российские стартапы

05:47 06.09.2019
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© РИА Новости / Виталий ТимкивДенежные купюры: российский рубли и доллары
Денежные купюры: российский рубли и доллары
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Денежные купюры: российский рубли и доллары. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Сложившаяся политическая ситуация, а также санкции США способствуют развитию российско-китайского сотрудничества в сфере инвестирования в стартапы, заявила РИА Новости на полях Восточного экономического форума руководитель Российско-китайского центра инновационного предпринимательства Вера Пронькина.
"Время очень хорошее политически для нас. Так сложилось, что с одной стороны – санкции США, и китайские инвесторы перестают инвестировать так активно в американские стартапы, как это было, и среди наших партнеров – президент Ассоциации бизнес-ангелов Китая, который был признан самым эффективным инвестором Силиконовой долины США. Около 500 членов в этой ассоциации", - сказала она.
По ее словам, сейчас стоит задача до конца года подписать 30-50 соглашений с основными китайскими венчурными фондами.
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"Предварительно с ними разговаривали, они ждут от нас конкретики и первые проекты, которые они могут посмотреть для того, чтобы войти в число тех фондов, которые осматривают российские проекты. Мы должны стать такой системой сбора талантов, но с важным замечанием, чтобы это не была ни в коем случае утечка мозгов, чтобы мы наоборот получали синергетический эффект от того, что большой китайский рынок получает технологии, зарабатывают и наша сторона, и китайская", - отметила Пронькина.
Она добавила, что после форума центр собирается объявить официальный старт отбора проекта и уже будет фокусироваться на конкретных направлениях. Планируется, что в первую очередь в отбор попадут проекты из технопарка "Русский".
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Введение санкций против России и ответные шаги
17 марта 2017, 10:50РИА Новости
Введение санкций против России и ответные шаги
201001
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